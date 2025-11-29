Палестинские активисты разгромили редакцию газеты в Турине

РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Участники палестинской манифестации в итальянском Турине ворвались и разгромили редакцию газеты Stampa, обвинив ее в пособничестве действиям Израиля.

"Не встретив противодействия со стороны правоохранительных органов, протестующие, некоторые без масок, некоторые в балаклавах, взломали двери редакции. С криками "Журналист-террорист, ты первый в списке!" они ворвались в редакцию, изрисовали стены и порвали ценные книги и документы, которые мы ежедневно используем в работе", - говорится в сообщении редакции.

На фотографиях на сайте Stampa изображен погром в редакции и оскорбительные надписи на ее стенах внутри и снаружи здания. Шествие активистов было приурочено к забастовке ряда профсоюзов, которые обвиняют правительство в недостаточной поддержке палестинского народа. Другим поводом для акции стало решение МВД Италии о выдворении одного имама, который принимал активное участие в прежних палестинских манифестациях в городе на севере страны.

"Редакция газеты la Stampa решительно осуждает вторжение около сотни протестующих ... Это тяжелое нападение на информацию, и оно носит еще более подлый характер, поскольку происходит в день общенациональной забастовки журналистов, требующих продления трудовых контрактов и защищающих качество демократической, свободной и плюралистической информации", - пишет журналисты.

Солидарность со Stampa выразили виднейшие представители итальянского политического руководства. Премьер-министр страны Джорджа Мелони позвонила главному редактору газеты Андреа Малагути, заявив, что вторжение активистов "заслуживает самого твердого осуждения".