23:03 29.11.2025
Дочь Трампа показала президента США с внуком
Дочь Трампа показала президента США с внуком
Дочь президента США Дональда Трампа Тиффани Трамп показала американского лидера с внуком. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T23:03:00+03:00
2025-11-29T23:03:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Дочь Трампа показала президента США с внуком

Дочь Трампа Тиффани показала президента США с внуком Александром

© Фото : Тиффани ТрампДональд Трамп с внуком Александром
Дональд Трамп с внуком Александром - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Тиффани Трамп
Дональд Трамп с внуком Александром. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Дочь президента США Дональда Трампа Тиффани Трамп показала американского лидера с внуком.
"Дедушка и Александр усердно работают", - подписала дочь американского лидера публикацию в соцсети Х.
На фотографии президент сидит за столом с младенцем на коленях и смотрит в экран своего телефона. На президенте красная кепка "Трамп был прав во всем" и белая футболка-поло. Пресс-служба администрации ранее сообщила, что Трамп до воскресенья пробудет в своем имении во Флориде. Запечатленный на фото интерьер, вероятно, находится в пределах Мар-а-Лаго. Малыш держит дедушку-президента за воротник и надувает губы.
Эрик Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Сын Трампа рассказал, будет ли баллотироваться в президенты
31 октября, 17:55
 
В миреСШАФлоридаДональд Трамп
 
 
