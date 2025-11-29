https://ria.ru/20251129/tramp-2058664138.html
Дочь Трампа показала президента США с внуком
Дочь Трампа показала президента США с внуком - РИА Новости, 29.11.2025
Дочь Трампа показала президента США с внуком
Дочь президента США Дональда Трампа Тиффани Трамп показала американского лидера с внуком. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T23:03:00+03:00
2025-11-29T23:03:00+03:00
2025-11-29T23:03:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058664003_0:301:676:681_1920x0_80_0_0_a1f5ce9b19853b4f82cbd57bd0e87bda.jpg
https://ria.ru/20251031/tramp-2052169500.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058664003_0:238:676:744_1920x0_80_0_0_ffb3b02658587c80a7b910b2fc7c077f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Дочь Трампа показала президента США с внуком
Дочь Трампа Тиффани показала президента США с внуком Александром