Трамп назвал противников тарифной политики злыми
Трамп назвал противников тарифной политики злыми
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ожидании решения Верховного суда о законности введения им пошлин назвал противников тарифной политики злыми.
в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп
право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если Верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.
"Злые силы, ненавидящие Америку
, борются с нами в Верховном суде. Молитесь Господу, чтобы наши девять судей проявили мудрость и поступили правильно в интересах Америки", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По словам президента, пошлины вернули уважение к США, а без них страна снова станет посмешищем.
Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.