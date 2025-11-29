Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
16:04 29.11.2025 (обновлено: 17:16 29.11.2025)
Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
Глава Белого дома Дональд Трамп призвал считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым. РИА Новости, 29.11.2025
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
Трамп призвал считать небо над Венесуэлой и вокруг нее закрытым

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым.
"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым", — написал он в соцсети Truth Social.
Мадуро экстренно обратился к Трампу на английском языке
25 октября, 01:34
Мадуро экстренно обратился к Трампу на английском языке
25 октября, 01:34
На прошлой неделе Reuters сообщило о подготовке Вашингтоном новой фазы операций против Каракаса. По данным агентства, не исключен сценарий попытки свергнуть президента Николаса Мадуро.
Трамп признавал, что в отношении Венесуэлы возможны разные варианты, США "нужно разобраться" с республикой. Он аргументировал это, обвинив Каракас в отправке в Штаты "преступников и наркоторговцев". При этом он подчеркнул, что любит саму страну и ее народ.
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00
 
