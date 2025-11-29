Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым.
"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым", — написал он в соцсети Truth Social.
На прошлой неделе Reuters сообщило о подготовке Вашингтоном новой фазы операций против Каракаса. По данным агентства, не исключен сценарий попытки свергнуть президента Николаса Мадуро.
Трамп признавал, что в отношении Венесуэлы возможны разные варианты, США "нужно разобраться" с республикой. Он аргументировал это, обвинив Каракас в отправке в Штаты "преступников и наркоторговцев". При этом он подчеркнул, что любит саму страну и ее народ.
