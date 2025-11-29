Рейтинг@Mail.ru
15:56 29.11.2025 (обновлено: 23:40 29.11.2025)
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. РИА Новости, 29.11.2025
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп

Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

© Getty Images / Alex WongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
«
"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым", — написал он в Truth Social.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00
По данным Washington Post, военные самолеты США уже практически постоянно патрулируют небо вблизи латиноамериканской страны.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что Вашингтон в ближайшие дни готовится начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение президента Николаса Мадуро.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Венесуэла усилила меры безопасности из-за ударов США в Карибском море
28 ноября, 16:19
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.
В середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке глава Пентагона Пит Хегсет отдал в октябре.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Мадуро экстренно обратился к Трампу на английском языке
25 октября, 01:34
 
В миреВенесуэлаСШАДональд Трамп
 
 
