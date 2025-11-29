Рейтинг@Mail.ru
Украинские спецслужбы хотели взорвать газопровод в Подмосковье бомбами - РИА Новости, 29.11.2025
09:49 29.11.2025
Украинские спецслужбы хотели взорвать газопровод в Подмосковье бомбами
Украинские спецслужбы хотели взорвать газопровод в Подмосковье бомбами, замаскированными под монтажный клей, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 29.11.2025
россия
московская область (подмосковье)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
московская область (подмосковье)
украина
россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украинские спецслужбы хотели взорвать газопровод в Подмосковье бомбами

ФСБ: ВСУ планировали взорвать газопровод в Подмосковье замаскированными бомбами

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы хотели взорвать газопровод в Подмосковье бомбами, замаскированными под монтажный клей, сообщила ФСБ России.
ФСБ информировала, что сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины попытку взрыва на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. При попытке установить самодельное взрывное устройство с поличным был задержан гражданин РФ. В Россию он был заслан под видом депортации с Украины.
"У задержанного изъято четыре самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с куратором", - говорится в сообщении.
Задержание подростка, который планировал теракт в храме в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта
25 ноября, 09:49
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
