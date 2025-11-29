Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с 2024 года

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с прошлого года, максимально она составляет 50 тысяч рублей за место в партере, сообщила администратор-кассир службы продаж Большого театра Светлана Малышева.

"Меня очень радует то, что стоимость билетов по сравнению с прошлым годом, собственно, не поменялась. Стоимость билетов будет в декабре - от 1250 до 50 тысяч рублей (стоимость в 50 тысяч рублей - место партере - ред.). В январе цены варьируются от 800 до 50 тысяч рублей", - сказала она журналистам.

Как отметила Малышева, минимальные цены на билеты предусмотрены для льготных категорий граждан.

"Есть специальные категории билетов для людей возраста 60+, ветеранов боевых действий, молодежи в возрасте от 14 до 22 лет - у этих социальных слоев населения есть возможность посетить Большой театр , в частности балет "Щелкунчик", по специальной цене", - добавила она.