Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с 2024 года
2025-11-29T16:18:00+03:00
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с прошлого года, максимально она составляет 50 тысяч рублей за место в партере, сообщила администратор-кассир службы продаж Большого театра Светлана Малышева.
"Меня очень радует то, что стоимость билетов по сравнению с прошлым годом, собственно, не поменялась. Стоимость билетов будет в декабре - от 1250 до 50 тысяч рублей (стоимость в 50 тысяч рублей - место партере - ред.). В январе цены варьируются от 800 до 50 тысяч рублей", - сказала она журналистам.
Как отметила Малышева, минимальные цены на билеты предусмотрены для льготных категорий граждан.
"Есть специальные категории билетов для людей возраста 60+, ветеранов боевых действий, молодежи в возрасте от 14 до 22 лет - у этих социальных слоев населения есть возможность посетить Большой театр
, в частности балет "Щелкунчик", по специальной цене", - добавила она.
Ранее Большой театр сообщил, что откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск. Билеты не будут продаваться в кассах, часть билетов, как и в прошлом году, будет продаваться через аукцион.