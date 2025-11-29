Рейтинг@Mail.ru
Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с 2024 года - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:18 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/teatr-2058623912.html
Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с 2024 года
Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с 2024 года - РИА Новости, 29.11.2025
Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с 2024 года
Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с прошлого года, максимально она составляет 50 тысяч рублей за место в партере, сообщила... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T16:18:00+03:00
2025-11-29T16:18:00+03:00
культура
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991071678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7839df91a297381a6fb3187313801260.jpg
https://ria.ru/20251129/schelkunchik-2058604142.html
https://ria.ru/20251128/moshenniki-2058228936.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991071678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3c3a501836009fa195f994e68b8102c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большой театр
Культура, Большой театр
Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с 2024 года

Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре не изменилась с 2024 г

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовогодняя елка на Театральной площади в Москве
Новогодняя елка на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка на Театральной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" не изменилась с прошлого года, максимально она составляет 50 тысяч рублей за место в партере, сообщила администратор-кассир службы продаж Большого театра Светлана Малышева.
"Меня очень радует то, что стоимость билетов по сравнению с прошлым годом, собственно, не поменялась. Стоимость билетов будет в декабре - от 1250 до 50 тысяч рублей (стоимость в 50 тысяч рублей - место партере - ред.). В январе цены варьируются от 800 до 50 тысяч рублей", - сказала она журналистам.
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Большом театре рассказали о льготных билетах на "Щелкунчика"
Вчера, 14:04
Как отметила Малышева, минимальные цены на билеты предусмотрены для льготных категорий граждан.
"Есть специальные категории билетов для людей возраста 60+, ветеранов боевых действий, молодежи в возрасте от 14 до 22 лет - у этих социальных слоев населения есть возможность посетить Большой театр, в частности балет "Щелкунчик", по специальной цене", - добавила она.
Ранее Большой театр сообщил, что откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск. Билеты не будут продаваться в кассах, часть билетов, как и в прошлом году, будет продаваться через аукцион.
Балет Щелкунчик в Государственном академическом Мариинском театре - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мошенники создают сайты-клоны с фальшивыми билетами на "Щелкунчика"
28 ноября, 03:21
 
КультураБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала