Движение в центре Тбилиси восстановили после завершения митинга

ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Антиправительственная акция на проспекте Руставели перед зданием парламента в Тбилиси завершилась, автомобильное движение восстановлено, передает корреспондент РИА Новости.
В Тбилиси в пятницу вечером началось шествие по центральным проспектам города представителей грузинской оппозиции и НПО в годовщину решения грузинских властей о приостановке переговоров с ЕС. Позже демонстранты переместились к зданию парламента, перекрыв прилегающую часть проспекта Руставели. Митингующие держали в руках флаги Грузии и ЕС и выкрикивали антиправительственные лозунги.
Вокруг территории парламента были мобилизованы бригады патрульной полиции для обеспечения порядка.
Акции протеста начались в Тбилиси и крупных городах страны после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. С тех пор антиправительственные акции протеста проходят в грузинской столице ежедневно, однако в последнее время они стало более малочисленными из-за введенных властями строгих законов о правилах проведения манифестаций.