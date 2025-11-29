https://ria.ru/20251129/tanker-2058651952.html
Подвергшийся атаке танкер Virat буксируют к берегам Турции
Дважды атакованный в Черном море танкер Virat буксируют к турецкому побережью, сообщило Управление мореходства Турции. РИА Новости, 29.11.2025
СТАМБУЛ, 29 ноя — РИА Новости. Дважды атакованный в Черном море танкер Virat буксируют к турецкому побережью, сообщило Управление мореходства Турции.
"Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17:45 мск. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13:00", — говорится в пресс-релизе, полученном РИА Новости.
Ранее турецкий Минтранс сообщил, что Virat вновь атаковали беспилотные катера.
Ведомство добавило, что пожар на борту другого судна — Kairos — продолжают тушить.
По информации турецкого управления мореходства, в пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии
загорелся в Черном море
в 28 милях от берегов Турции
из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа эвакуировали. Вскоре атаке подвергся Virat.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу не исключил, что причинами взрывов могло стать столкновение с миной или удар ракеты. Также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.