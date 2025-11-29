Подвергшийся атаке танкер Virat буксируют к берегам Турции

"Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17:45 мск. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13:00", — говорится в пресс-релизе, полученном РИА Новости.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу не исключил, что причинами взрывов могло стать столкновение с миной или удар ракеты. Также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.