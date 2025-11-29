Рейтинг@Mail.ru
Подвергшийся атаке танкер Virat буксируют к берегам Турции - РИА Новости, 29.11.2025
20:12 29.11.2025 (обновлено: 22:41 29.11.2025)
Подвергшийся атаке танкер Virat буксируют к берегам Турции
Подвергшийся атаке танкер Virat буксируют к берегам Турции - РИА Новости, 29.11.2025
Подвергшийся атаке танкер Virat буксируют к берегам Турции
Дважды атакованный в Черном море танкер Virat буксируют к турецкому побережью, сообщило Управление мореходства Турции. РИА Новости, 29.11.2025
в мире
турция
гамбия
черное море
турция
гамбия
черное море
в мире, турция, гамбия, черное море
В мире, Турция, Гамбия, Черное море
Подвергшийся атаке танкер Virat буксируют к берегам Турции

Дважды атакованный танкер Virat буксируют к берегам Турции

© Фото : Turkish Directorate General for MaritimeПоследствия атаки на танкер Virat в Черном море
Последствия атаки на танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Turkish Directorate General for Maritime
Последствия атаки на танкер Virat в Черном море
СТАМБУЛ, 29 ноя — РИА Новости. Дважды атакованный в Черном море танкер Virat буксируют к турецкому побережью, сообщило Управление мореходства Турции.
«
"Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17:45 мск. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13:00", — говорится в пресс-релизе, полученном РИА Новости.

Ранее турецкий Минтранс сообщил, что Virat вновь атаковали беспилотные катера.

Ведомство добавило, что пожар на борту другого судна — Kairos — продолжают тушить.
По информации турецкого управления мореходства, в пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа эвакуировали. Вскоре атаке подвергся Virat.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу не исключил, что причинами взрывов могло стать столкновение с миной или удар ракеты. Также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.
19 ноября, 23:42
На борту танкера в Мраморном море погиб россиянин
На борту танкера в Мраморном море погиб россиянин
19 ноября, 23:42
 
В миреТурцияГамбияЧерное море
 
 
Заголовок открываемого материала