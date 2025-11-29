Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при наводнении на юге Таиланда достигло 162 человек
14:55 29.11.2025
Число погибших при наводнении на юге Таиланда достигло 162 человек
Число погибших при наводнении на юге Таиланда достигло 162 человек
Количество погибших в результате наводнения в восьми южных провинциях Таиланда достигло 162 человек, из них 126 человек погибли в наиболее поврежденной стихией...
в мире
таиланд
паттани (провинция)
маха ватчиралонгкон
в мире, таиланд, паттани (провинция), маха ватчиралонгкон
В мире, Таиланд, Паттани (провинция), Маха Ватчиралонгкон
Число погибших при наводнении на юге Таиланда достигло 162 человек

Число погибших в результате наводнений на юге Таиланда достигло 162 человек

© AP Photo / Sarot MeksophawannakulПоследствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Sarot Meksophawannakul
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде
БАНГКОК, 29 ноя – РИА Новости. Количество погибших в результате наводнения в восьми южных провинциях Таиланда достигло 162 человек, из них 126 человек погибли в наиболее поврежденной стихией провинции Сонгкхла, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь офиса премьер-министра Таиланда Сирипхонг Ангсакункиат.
Ранее сообщалось о 142 погибших.
"На субботу 29 ноября количество погибших в результате наводнения в восьми провинциях юга Таиланда составило 162 человека. В провинции Сонгкхла погибли 126 человек, в провинции Накхонситхаммарат погибли девять человек, в провинции Паттани – семь человек, в провинции Сатун – пять человек, Ялла – пять человек, Пхаттхалунг – четыре человека, Наративат – четыре человека, Транг – два человека", - сообщил Ангсакункиат на брифинге, его транслировал в записи телеканал Thai PBS.
По словам представителя офиса премьера, в субботу в большинстве поврежденных стихией районов начались мероприятия по восстановлению нормальности по мере схода воды и снижения опасности новых затоплений.
"В городе Хат Яй, где от наводнения пострадали инфраструктурные объекты и жилые постройки, на очистке территории после наводнения работают более 3 тысяч направленных туда спасателей и военных и волонтеры из числа местных жителей, применяется тяжелая техника", - сказал пресс-секретарь офиса премьера.
Он также сообщил, что во всех районах восьми провинций, переживших наводнение, проводится оценка ущерба для дальнейшего оказания материальной помощи пострадавшим.
Бюро королевского двора Таиланда опубликовало в субботу заявление, в котором сообщается, что король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) принял на себя заботу о похоронах всех жертв наводнения и связанные с этим расходы, а также выделил 100 миллионов таиландских бат (3,114 миллиона долларов) на ремонт здания и обновление оборудования центральной больницы города Хат Яй, сильно поврежденной наводнением.
