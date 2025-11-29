Число погибших при наводнении на юге Таиланда достигло 162 человек

БАНГКОК, 29 ноя – РИА Новости. Количество погибших в результате наводнения в восьми южных провинциях Таиланда достигло 162 человек, из них 126 человек погибли в наиболее поврежденной стихией провинции Сонгкхла, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь офиса премьер-министра Таиланда Сирипхонг Ангсакункиат.

Ранее сообщалось о 142 погибших.

"На субботу 29 ноября количество погибших в результате наводнения в восьми провинциях юга Таиланда составило 162 человека. В провинции Сонгкхла погибли 126 человек, в провинции Накхонситхаммарат погибли девять человек, в провинции Паттани – семь человек, в провинции Сатун – пять человек, Ялла – пять человек, Пхаттхалунг – четыре человека, Наративат – четыре человека, Транг – два человека", - сообщил Ангсакункиат на брифинге, его транслировал в записи телеканал Thai PBS.

По словам представителя офиса премьера, в субботу в большинстве поврежденных стихией районов начались мероприятия по восстановлению нормальности по мере схода воды и снижения опасности новых затоплений.

"В городе Хат Яй, где от наводнения пострадали инфраструктурные объекты и жилые постройки, на очистке территории после наводнения работают более 3 тысяч направленных туда спасателей и военных и волонтеры из числа местных жителей, применяется тяжелая техника", - сказал пресс-секретарь офиса премьера.

Он также сообщил, что во всех районах восьми провинций, переживших наводнение, проводится оценка ущерба для дальнейшего оказания материальной помощи пострадавшим.