Глава Таганрога назвала вбросом слухи об отравленных купюрах в городе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Информация о том, что по всему Таганрогу Ростовской области разбросаны якобы отравленные купюры и конфеты, является очередным "вбросом" мошенников, их цель посеять панику, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Посеять панику и вывести из равновесия - такую цель поставили перед собой очередные мошенники, которые распространяют в сети интернет и в мессенджерах различные "страшилки". Одна из последних — о якобы отравленных купюрах и конфетах, разбросанных по городу", - сообщила Камбулова в своем Telegram-канале

Она призвала жителей Таганрога не верить таким "вбросам". В это непростое и тревожное время все беспокоятся о своих родных и близких, и "этим пользуются наши враги", подчеркнула глава города.

"Доверяйте только официальной проверенной информации. Не транслируйте в массы различные слухи и домыслы", - добавила Камбулова.