Глава Таганрога назвала вбросом слухи об отравленных купюрах в городе
19:31 29.11.2025 (обновлено: 19:43 29.11.2025)
Глава Таганрога назвала вбросом слухи об отравленных купюрах в городе
происшествия, таганрог, ростовская область, светлана камбулова
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Светлана Камбулова
Глава Таганрога назвала вбросом слухи об отравленных купюрах в городе

Глава Таганрога Камбулова назвала вбросом слухи об отравленных купюрах в городе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Информация о том, что по всему Таганрогу Ростовской области разбросаны якобы отравленные купюры и конфеты, является очередным "вбросом" мошенников, их цель посеять панику, сообщила глава города Светлана Камбулова.
"Посеять панику и вывести из равновесия - такую цель поставили перед собой очередные мошенники, которые распространяют в сети интернет и в мессенджерах различные "страшилки". Одна из последних — о якобы отравленных купюрах и конфетах, разбросанных по городу", - сообщила Камбулова в своем Telegram-канале.
Она призвала жителей Таганрога не верить таким "вбросам". В это непростое и тревожное время все беспокоятся о своих родных и близких, и "этим пользуются наши враги", подчеркнула глава города.
"Доверяйте только официальной проверенной информации. Не транслируйте в массы различные слухи и домыслы", - добавила Камбулова.
По ее словам, она уверена в том, что "здравый смысл возобладает".
Последствия атаки дронов ВСУ в Таганроге. 25 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Умерла еще одна пострадавшая при воздушной атаке на Таганрог
