Глава Таганрога назвала вбросом слухи об отравленных купюрах в городе
2025-11-29T19:31:00+03:00
таганрог, ростовская область, светлана камбулова
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Информация о том, что по всему Таганрогу Ростовской области разбросаны якобы отравленные купюры и конфеты, является очередным "вбросом" мошенников, их цель посеять панику, сообщила глава города Светлана Камбулова.
"Посеять панику и вывести из равновесия - такую цель поставили перед собой очередные мошенники, которые распространяют в сети интернет и в мессенджерах различные "страшилки". Одна из последних — о якобы отравленных купюрах и конфетах, разбросанных по городу", - сообщила Камбулова
в своем Telegram-канале
.
Она призвала жителей Таганрога
не верить таким "вбросам". В это непростое и тревожное время все беспокоятся о своих родных и близких, и "этим пользуются наши враги", подчеркнула глава города.
"Доверяйте только официальной проверенной информации. Не транслируйте в массы различные слухи и домыслы", - добавила Камбулова.
По ее словам, она уверена в том, что "здравый смысл возобладает".