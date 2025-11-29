Рейтинг@Mail.ru
16:28 29.11.2025
В Таганроге жители районов, где упали обломки БПЛА, вернулись в свои дома
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Жители районов Таганрога, где упали обломки БПЛА, вернулись в свои квартиры, сообщила глава города Светлана Камбулова.
По данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 103 украинских беспилотника, из них 20 - над Ростовской областью. Губернатор региона Юрий Слюсарь информировал, что в Таганроге было повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий, сгорел частный дом.
"В нескольких районах города было зафиксировано падение обломков БПЛА. Жители прилегающих домов были оперативно эвакуированы, территории оцеплены. В настоящее время саперы завершили работы на местах падения обломков БПЛА. Все опасные объекты будут вывезены за город и обезврежены. Люди вернулись в дома", - написала Камбулова в Telegram-канале.
Последствия атаки дронов ВСУ в Таганроге. 25 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Умерла еще одна пострадавшая при воздушной атаке на Таганрог
ПроисшествияТаганрогРостовская областьСветлана КамбуловаЮрий СлюсарьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
