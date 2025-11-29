https://ria.ru/20251129/taganrog-2058624865.html
В Таганроге жители районов, где упали обломки БПЛА, вернулись в свои дома
В Таганроге жители районов, где упали обломки БПЛА, вернулись в свои дома - РИА Новости, 29.11.2025
В Таганроге жители районов, где упали обломки БПЛА, вернулись в свои дома
Жители районов Таганрога, где упали обломки БПЛА, вернулись в свои квартиры, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T16:28:00+03:00
2025-11-29T16:28:00+03:00
2025-11-29T16:28:00+03:00
происшествия
таганрог
ростовская область
светлана камбулова
юрий слюсарь
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057400843_0:438:2862:2048_1920x0_80_0_0_4128c2cd002508a048e5e5d11c13f2fc.jpg
https://ria.ru/20251129/taganrog-2058623190.html
таганрог
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057400843_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_442c63d6722ec85e72903de04d399ea7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, ростовская область, светлана камбулова, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Светлана Камбулова, Юрий Слюсарь , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Таганроге жители районов, где упали обломки БПЛА, вернулись в свои дома
В Таганроге жители районов, где упали обломки БПЛА, вернулись в свои квартиры