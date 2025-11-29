Умерла еще одна пострадавшая при воздушной атаке на Таганрог

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Скончалась еще одна пострадавшая при воздушной атаке на Таганрог во вторник, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Во вторник Слюсарь сообщал, что три человека ранены при воздушной атаке в Ростовской области, в Таганроге повреждены один частный и два многоквартирных дома, загорелся склад. Глава города Светлана Камбулова сообщила, что в результате атаки один человек погиб, трое пострадали, повреждены два многоквартирных и один частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. Позже Слюсарь добавил, что число пострадавших выросло до 10. В тот же день двое раненых скончались в больнице.
В Таганроге объявили день траура после атаки дронов
26 ноября, 13:18
"Пришла печальная новость - скончалась ещё одна пострадавшая при атаке на Таганрог 25 ноября. Семидесятишестилетняя женщина получила тяжёлые ранения, утром 25 ноября её доставили в Ростов. Медики сделали всё возможное, чтобы стабилизировать её состояние. К сожалению, организм не выдержал - сегодня ранним утром женщина умерла. Скорблю вместе с близкими погибших. Семье умершей мы обязательно поможем. Этот вопрос, как и поддержка семей других раненых и пострадавших, на моём личном контроле", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 103 украинских беспилотника, из них 20 - над Ростовской областью. Слюсарь информировал, что в Таганроге было повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий, сгорел частный дом.