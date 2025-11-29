Рейтинг@Mail.ru
Умерла еще одна пострадавшая при воздушной атаке на Таганрог - РИА Новости, 29.11.2025
16:11 29.11.2025 (обновлено: 16:12 29.11.2025)
Умерла еще одна пострадавшая при воздушной атаке на Таганрог
Умерла еще одна пострадавшая при воздушной атаке на Таганрог - РИА Новости, 29.11.2025
Умерла еще одна пострадавшая при воздушной атаке на Таганрог
происшествия
таганрог
ростовская область
ростов
юрий слюсарь
светлана камбулова
министерство обороны рф (минобороны рф)
таганрог
ростовская область
ростов
происшествия, таганрог, ростовская область, ростов, юрий слюсарь , светлана камбулова, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Ростов, Юрий Слюсарь , Светлана Камбулова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Умерла еще одна пострадавшая при воздушной атаке на Таганрог

Умерла еще одна пострадавшая при воздушной атаке на Таганрог 25 ноября

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Скончалась еще одна пострадавшая при воздушной атаке на Таганрог во вторник, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Во вторник Слюсарь сообщал, что три человека ранены при воздушной атаке в Ростовской области, в Таганроге повреждены один частный и два многоквартирных дома, загорелся склад. Глава города Светлана Камбулова сообщила, что в результате атаки один человек погиб, трое пострадали, повреждены два многоквартирных и один частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. Позже Слюсарь добавил, что число пострадавших выросло до 10. В тот же день двое раненых скончались в больнице.
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Таганроге объявили день траура после атаки дронов
26 ноября, 13:18
"Пришла печальная новость - скончалась ещё одна пострадавшая при атаке на Таганрог 25 ноября. Семидесятишестилетняя женщина получила тяжёлые ранения, утром 25 ноября её доставили в Ростов. Медики сделали всё возможное, чтобы стабилизировать её состояние. К сожалению, организм не выдержал - сегодня ранним утром женщина умерла. Скорблю вместе с близкими погибших. Семье умершей мы обязательно поможем. Этот вопрос, как и поддержка семей других раненых и пострадавших, на моём личном контроле", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 103 украинских беспилотника, из них 20 - над Ростовской областью. Слюсарь информировал, что в Таганроге было повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий, сгорел частный дом.
Сапер - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Жителям Таганрога рассказали, где будут работать саперы
Вчера, 07:57
 
ПроисшествияТаганрогРостовская областьРостовЮрий СлюсарьСветлана КамбуловаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
