В Таганроге будут работать саперы после атаки БПЛА, заявила глава города - РИА Новости, 29.11.2025
13:48 29.11.2025
В Таганроге будут работать саперы после атаки БПЛА, заявила глава города
В Таганроге будут работать саперы после атаки БПЛА, заявила глава города
В Таганроге будут работать саперы после атаки БПЛА, заявила глава города

© Фото : Светлана Камбулова/TelegramПоследствия атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области
Последствия атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Саперы будут работать в районе домов по пяти адресам в Таганроге Ростовской области после воздушной атаки, территория оцеплена, сообщила глава города Светлана Камбулова.
По данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 103 украинских беспилотника, из них 20 - над Ростовской областью. Губернатор региона Юрий Слюсарь информировал, что в Таганроге было повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий, сгорел частный дом.
"В районе домов по адресам: Петровская, 67, Фадеева, 21, Инструментальная, 25, Сызранова, 8/1, Котлостроительная 15-2 будут работать саперы. Территория оцеплена", - написала Камбулова в Telegram.
Она попросила тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям.
Осколки - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Таганроге после атаки БПЛА повредило крышу дома
© 2025 МИА «Россия сегодня»
