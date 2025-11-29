https://ria.ru/20251129/taganrog-2058602760.html
В Таганроге будут работать саперы после атаки БПЛА, заявила глава города
В Таганроге будут работать саперы после атаки БПЛА, заявила глава города - РИА Новости, 29.11.2025
В Таганроге будут работать саперы после атаки БПЛА, заявила глава города
Саперы будут работать в районе домов по пяти адресам в Таганроге Ростовской области после воздушной атаки, территория оцеплена, сообщила глава города Светлана... РИА Новости, 29.11.2025
В Таганроге будут работать саперы после атаки БПЛА, заявила глава города
Камбулова: в Таганроге после атаки БПЛА в районе 5 домов будут работать саперы