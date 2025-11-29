В Таганроге будут работать саперы после атаки БПЛА, заявила глава города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Саперы будут работать в районе домов по пяти адресам в Таганроге Ростовской области после воздушной атаки, территория оцеплена, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она попросила тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям.