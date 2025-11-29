Рейтинг@Mail.ru
В центре Таганрога упал подавленный средствами РЭБ БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 29.11.2025
В центре Таганрога упал подавленный средствами РЭБ БПЛА
В центре Таганрога упал подавленный средствами РЭБ БПЛА - РИА Новости, 29.11.2025
В центре Таганрога упал подавленный средствами РЭБ БПЛА
Подавленный средствами РЭБ БПЛА упал в центре Таганрога, на место ЧП вызваны саперы, жителей близлежащих домов эвакуируют, сообщил губернатор Ростовской области РИА Новости, 29.11.2025
таганрог
ростовская область
2025
Новости
В центре Таганрога упал подавленный средствами РЭБ БПЛА

Подавленный РЭБ БПЛА упал в центре Таганрога, его осмотрят саперы

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сапер - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сапер. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подавленный средствами РЭБ БПЛА упал в центре Таганрога, на место ЧП вызваны саперы, жителей близлежащих домов эвакуируют, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на улицу Петровскую в самом центре города. Для обезвреживания его взрывного устройства вызваны саперы. Жителей близлежащих домов эвакуируют", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
