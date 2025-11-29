https://ria.ru/20251129/taganrog-2058557854.html
В Таганроге после атаки БПЛА повредило крышу дома
В Таганроге после атаки БПЛА повредило крышу дома - РИА Новости, 29.11.2025
В Таганроге после атаки БПЛА повредило крышу дома
В Таганроге после атаки БПЛА получили повреждения многоквартирный дом и общежитие, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T06:48:00+03:00
2025-11-29T06:48:00+03:00
2025-11-29T15:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
юрий слюсарь
беспилотники
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
таганрог
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, юрий слюсарь , беспилотники, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Юрий Слюсарь , Беспилотники, Ростовская область
В Таганроге после атаки БПЛА повредило крышу дома
Слюсарь: в Таганроге после атаки БПЛА повреждена крыша общежития техникума
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Таганроге после атаки БПЛА получили повреждения многоквартирный дом и общежитие, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В Таганроге
повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий", — написал он в Telegram-канале
.
Жителей общежития эвакуировали в пункт временного размещения, развернутый на месте ближайшей школы. Кроме того, сгорел частный дом.
Ночью город подвергся массированной атаке, по трем адресам нашли обломки беспилотников.
ВС России в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.