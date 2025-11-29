В Таганроге после атаки БПЛА повредило крышу дома

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Таганроге после атаки БПЛА получили повреждения многоквартирный дом и общежитие, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Жителей общежития эвакуировали в пункт временного размещения, развернутый на месте ближайшей школы. Кроме того, сгорел частный дом.

ВС России в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.