В Таганроге возникло восемь возгораний после массированной атаки дронов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Таганрог подвергся массированной атаке, локализованы восемь возгораний, сообщила глава города Светлана Камбулова.
"Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке. Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет", — написала она в Telegram-канале.
Глава города также добавила, что по трем адресам обнаружили обломки БПЛА.
"Территория оцеплена. Специалисты принимают все необходимые меры для обезвреживания (обломков БПЛА. — Прим. ред.) и обеспечения безопасности жителей", — уточнила Камбулова.
По ее словам, в городе продолжает действовать режим воздушной опасности.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
