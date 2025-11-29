Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге возникло восемь возгораний после массированной атаки дронов - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:59 29.11.2025 (обновлено: 06:05 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/taganrog-2058553142.html
В Таганроге возникло восемь возгораний после массированной атаки дронов
В Таганроге возникло восемь возгораний после массированной атаки дронов - РИА Новости, 29.11.2025
В Таганроге возникло восемь возгораний после массированной атаки дронов
Таганрог подвергся массированной атаке, локализованы восемь возгораний, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T04:59:00+03:00
2025-11-29T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
светлана камбулова
беспилотники
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974418498_0:353:780:792_1920x0_80_0_0_566c055babf8854d2986883a95f412e3.jpg
https://ria.ru/20251128/ataka-2058372699.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974418498_0:280:780:865_1920x0_80_0_0_bc09eb63eb272f177ad788ba6d5fc4c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таганрог, светлана камбулова, беспилотники, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Светлана Камбулова, Беспилотники, Вооруженные силы Украины
В Таганроге возникло восемь возгораний после массированной атаки дронов

В Таганроге после ночной атаки БПЛА локализовали восемь возгораний

© СоцсетиТаганрог. Кадр видео
Таганрог. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Соцсети
Таганрог. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Таганрог подвергся массированной атаке, локализованы восемь возгораний, сообщила глава города Светлана Камбулова.
"Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке. Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет", — написала она в Telegram-канале.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Поврежденная при атаке ВСУ воронежская АЗС временно прекратила работу
Вчера, 15:09
Глава города также добавила, что по трем адресам обнаружили обломки БПЛА.
«
"Территория оцеплена. Специалисты принимают все необходимые меры для обезвреживания (обломков БПЛА. — Прим. ред.) и обеспечения безопасности жителей", — уточнила Камбулова.
По ее словам, в городе продолжает действовать режим воздушной опасности.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогСветлана КамбуловаБеспилотникиВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала