Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщило РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T12:28:00+03:00
