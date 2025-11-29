Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 29.11.2025
Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ
Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ - РИА Новости, 29.11.2025
Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщило РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ

ВС РФ поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и места хранения и запуска БПЛА

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах", - говорится в сообщении МО РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили ведомстве.
Специальная военная операция на Украине
 
 
