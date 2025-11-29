Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска атаковали предприятия украинского ВПК и энергетические объекты, сообщило Российские войска атаковали предприятия украинского ВПК и энергетические объекты, сообщило Минобороны

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", — говорится в сводке.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве. Также армия поразила инфраструктуру военного аэродрома, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 157 районах.

Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о четырех сериях взрывов в Киеве, в столице и Киевской области начались перебои со электроснабжением. По последним данным, без света остались более 600 тысяч человек.

Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске , Харькове и Херсоне.