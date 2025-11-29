Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 29.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 29.11.2025 (обновлено: 16:29 29.11.2025)
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 29.11.2025
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Российские войска атаковали предприятия украинского ВПК и энергетические объекты, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дмитрий песков
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины

Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска атаковали предприятия украинского ВПК и энергетические объекты, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", — говорится в сводке.
Тушение пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
ВС России поразили военно-морские объекты в Одесской области
Вчера, 10:53
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве. Также армия поразила инфраструктуру военного аэродрома, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 157 районах.
Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о четырех сериях взрывов в Киеве, в столице и Киевской области начались перебои со электроснабжением. По последним данным, без света остались более 600 тысяч человек.
Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске, Харькове и Херсоне.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
