Суд продлил арест миллиардера Ибрагима Сулейманова

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до февраля продлил срок ареста миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения до 27 февраля 2026 года", - сказано в документе.

До этого же времени продлен и срок следствия.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, который настаивал, что тот может скрыться и помешать расследованию, воспользовавшись своими связями в криминальных кругах. Все пять адвокатов Сулейманова , в свою очередь, просили освободить его из-за плохого состояния здоровья.

Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.

В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером IT-компании".