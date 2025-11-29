Суд продлил арест миллиардера Ибрагима Сулейманова

https://ria.ru/20251129/sulejmanov-2058556350.html
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до февраля продлил срок ареста миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения до 27 февраля 2026 года", - сказано в документе.
До этого же времени продлен и срок следствия.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, который настаивал, что тот может скрыться и помешать расследованию, воспользовавшись своими связями в криминальных кругах. Все пять адвокатов Сулейманова
, в свою очередь, просили освободить его из-за плохого состояния здоровья.
Басманный суд Москвы
арестовал Сулейманова в начале октября, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером IT-компании".
Сулейманову вменяют причастность к убийству в январе 1999 года в Москве председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.