Миллиардера Сулейманова обвинили в двух убийствах

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвиняют в убийствах профсоюзного деятеля "Внуковских авиалиний" Геннадия Борисова, бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля и в покушении на адвоката Илью Перегудова, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Уголовное дело возбуждено в 1999 году по факту убийства председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова. В одно производство с ним объединено еще два уголовных дела", - сказано в документе.

Там уточняется, что второй эпизод - убийство Таля, третий - покушение на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.

Причастность Сулейманова к этим преступлением подтверждается показаниями свидетелей и потерпевших, а также данными оперативно-розыскных действий, указано в документах. Защита, в свою очередь, настаивает, что доказательств виновности в деле нет.

Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.