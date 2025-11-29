Рейтинг@Mail.ru
Гендиректору музыкального издательства "Джем" грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/sud-2058580953.html
Гендиректору музыкального издательства "Джем" грозит до десяти лет тюрьмы
Гендиректору музыкального издательства "Джем" грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 29.11.2025
Гендиректору музыкального издательства "Джем" грозит до десяти лет тюрьмы
Арестованному по статье о мошенничестве генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову может грозить до 10 лет лишения свободы,... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T11:12:00+03:00
2025-11-29T11:12:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20250821/dens-2036658040.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Гендиректору музыкального издательства "Джем" грозит до десяти лет тюрьмы

Гендиректору музыкального издательства "Джем" Черкасову грозит до 10 лет тюрьмы

© Fotolia / CorgarashuПравосудие.
Правосудие. - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Арестованному по статье о мошенничестве генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову может грозить до 10 лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ.
Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Черкасову вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Так, согласно кодексу, по ней грозит наказание на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Апелляционная жалоба на меру пресечения пока не поступала.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Черкасова арестовали в пятницу. Сути уголовного дела он не уточнил, добавив, что "все связи и участники устанавливаются".
Согласно данным сервиса Бир-аналитик, с которым ознакомилось РИА Новости, ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства. Черкасов также является его учредителем, ему принадлежат 83.33% долей. Основным видом деятельности указана деятельность в области права.
Певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Джему" запретили использовать песни Лады Дэнс
21 августа, 10:15
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала