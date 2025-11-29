Гендиректору музыкального издательства "Джем" грозит до десяти лет тюрьмы

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Арестованному по статье о мошенничестве генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову может грозить до 10 лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Черкасову вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Так, согласно кодексу, по ней грозит наказание на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Апелляционная жалоба на меру пресечения пока не поступала.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Черкасова арестовали в пятницу. Сути уголовного дела он не уточнил, добавив, что "все связи и участники устанавливаются".