Гендиректору музыкального издательства "Джем" грозит до десяти лет тюрьмы
2025-11-29T11:12:00+03:00
происшествия
россия
россия
Новости
ru-RU
происшествия, россия
Гендиректору музыкального издательства "Джем" грозит до десяти лет тюрьмы
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Арестованному по статье о мошенничестве генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову может грозить до 10 лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ.
Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Черкасову вменили часть 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Так, согласно кодексу, по ней грозит наказание на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Апелляционная жалоба на меру пресечения пока не поступала.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Черкасова арестовали в пятницу. Сути уголовного дела он не уточнил, добавив, что "все связи и участники устанавливаются".
Согласно данным сервиса Бир-аналитик, с которым ознакомилось РИА Новости, ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства. Черкасов также является его учредителем, ему принадлежат 83.33% долей. Основным видом деятельности указана деятельность в области права.