Суд вынес вердикт по словам продюсера Разина в адрес блогера Михеева
Шоубиз
 
05:14 29.11.2025
Суд вынес вердикт по словам продюсера Разина в адрес блогера Михеева
Суд вынес вердикт по словам продюсера Разина в адрес блогера Михеева
Суд признал оскорбительными высказывания музыкального продюсера Андрея Разина, который назвал блогера Евгения Михеева "мерзавцем", "гаденышем" и "педофилом", и... РИА Новости, 29.11.2025
Суд вынес вердикт по словам продюсера Разина в адрес блогера Михеева

Суд признал слова продюсера Разина о блогере Михееве оскорбительными

Андрей Разин
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Андрей Разин. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд признал оскорбительными высказывания музыкального продюсера Андрея Разина, который назвал блогера Евгения Михеева "мерзавцем", "гаденышем" и "педофилом", и обязал публично опровергнуть эти сведения, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что ранее Разин опубликовал на своем YouTube-канале, имеющем более 153 тысяч подписчиков, видео, в котором было высказывание "... бред (Михеева) этого мерзавца, гаденыша из Оренбурга, педофила...". Михеев нотариально зафиксировал эти высказывания и обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Разин не смог оспорить отказ в правах на песни "Ласкового мая"
27 ноября, 11:03
27 ноября, 11:03
Согласно правовой позиции, человек освобождается от ответственности, если докажет, что сведения, которые он распространил, в целом соответствуют действительности "с учетом буквального значения слов в тексте сообщения". Разин таких доказательств не представил.
Суд пришел к выводу, что своими выражениями Разин оскорбил Михеева и нарушил его права. В связи с этим иск был удовлетворен. Сведения в видеоролике были признаны не соответствующими действительности.
"Обязать ответчика опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, содержащиеся в видео на официальном YouTube-канале ... путем опубликования видеозаписи с прочтением опровержения", - говорится в документе.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Продюсер "Ласкового мая" в розыске. Что натворил Андрей Разин
26 ноября, 18:03
26 ноября, 18:03
Также Разина обязали удалить изначальный ролик и оплатить госпошлину и нотариальные услуги.
Летом текущего года Разин заявил РИА Новости, что надеется привлечь к уголовной ответственности блогера Михеева за клевету в адрес покойного артиста Юрия Шатунова. Блогер Михеев на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" описывает себя как "писатель, философ, политолог, футуролог".
В настоящее время Разин заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. МВД объявило Разина в розыск.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Дело против Разина может запустить эффект домино, считает юрист
25 ноября, 13:32
25 ноября, 13:32
 
Шоубиз Оренбург Андрей Разин Происшествия Россия Евгений Михеев
 
 
