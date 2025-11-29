Суд вынес вердикт по словам продюсера Разина в адрес блогера Михеева

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд признал оскорбительными высказывания музыкального продюсера Андрея Разина, который назвал блогера Евгения Михеева "мерзавцем", "гаденышем" и "педофилом", и обязал публично опровергнуть эти сведения, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах указано, что ранее Разин опубликовал на своем YouTube-канале, имеющем более 153 тысяч подписчиков, видео, в котором было высказывание "... бред (Михеева) этого мерзавца, гаденыша из Оренбурга , педофила...". Михеев нотариально зафиксировал эти высказывания и обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Согласно правовой позиции, человек освобождается от ответственности, если докажет, что сведения, которые он распространил, в целом соответствуют действительности "с учетом буквального значения слов в тексте сообщения". Разин таких доказательств не представил.

Суд пришел к выводу, что своими выражениями Разин оскорбил Михеева и нарушил его права. В связи с этим иск был удовлетворен. Сведения в видеоролике были признаны не соответствующими действительности.

"Обязать ответчика опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, содержащиеся в видео на официальном YouTube-канале ... путем опубликования видеозаписи с прочтением опровержения", - говорится в документе.

Также Разина обязали удалить изначальный ролик и оплатить госпошлину и нотариальные услуги.

Летом текущего года Разин заявил РИА Новости, что надеется привлечь к уголовной ответственности блогера Михеева за клевету в адрес покойного артиста Юрия Шатунова . Блогер Михеев на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" описывает себя как "писатель, философ, политолог, футуролог".