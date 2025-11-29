https://ria.ru/20251129/strelba-2058622399.html
В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие
В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.11.2025
В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие
Человек во время конфликта устроил стрельбу в центре Москвы, двое госпитализированы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Человек во время конфликта устроил стрельбу в центре Москвы, двое госпитализированы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Отмечается, что накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе в Хохловском переулке в Москве
.
"По имеющейся информации, между тремя гражданами произошел конфликт, во время которого один из участников применил светошумовое оружие, после чего скрылся", — говорится в сообщении ведомства в канале MАХ.
В результате происшествия два человека госпитализированы.
В МВД сообщили, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают стрелявшего.