В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Человек во время конфликта устроил стрельбу в центре Москвы, двое госпитализированы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"По имеющейся информации, между тремя гражданами произошел конфликт, во время которого один из участников применил светошумовое оружие, после чего скрылся", — говорится в сообщении ведомства в канале MАХ.