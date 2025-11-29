https://ria.ru/20251129/strelba-2058555196.html
В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба
В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба
В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла в торговом центре в Калифорнии, два человека госпитализированы с ранениями, сообщает местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 29.11.2025
В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба
В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба, два человека ранены