В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба
05:37 29.11.2025
В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла в торговом центре в Калифорнии, два человека госпитализированы с ранениями, сообщает местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 29.11.2025
2025
Сотрудники полиции, штат Калифорния
Сотрудники полиции, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Noah Berger
Сотрудники полиции, штат Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре в Калифорнии, два человека госпитализированы с ранениями, сообщает местное отделение телеканала ABC.
"Полиция расследует стрельбу, произошедшую в пятницу вечером в торговом центре Westfield Valley Fair Mall в Санта-Кларе. Полиция Сан-Хосе сообщает, что внутри торгового центра были обнаружены двое пострадавших, которые были доставлены в местную больницу с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении телеканала.
Население просят избегать посещения этого района, пока полиция ведет расследование ситуации.
