Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал Стармера провалом для всего Запада - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/starmer-2058538699.html
Дмитриев назвал Стармера провалом для всего Запада
Дмитриев назвал Стармера провалом для всего Запада - РИА Новости, 29.11.2025
Дмитриев назвал Стармера провалом для всего Запада
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США будут... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T00:51:00+03:00
2025-11-29T00:51:00+03:00
в мире
великобритания
сша
россия
кирилл дмитриев
кир стармер
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957560172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2901bdd728ef45e9bb2c8f89343fe3e.jpg
https://ria.ru/20251122/ssha-2056828386.html
https://ria.ru/20251108/es-2053726897.html
великобритания
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957560172_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5090410daba5789a2a7bc3617d5a65b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, россия, кирилл дмитриев, кир стармер, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
В мире, Великобритания, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Дмитриев назвал Стармера провалом для всего Запада

Дмитриев назвал Стармера провалом для Запада за кризис преступности в Британии

© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США будут разоблачать миграционный и преступный кризис при британском премьере Кире Стармере, который оказался провалом как для своей страны, так и для всего Запада.
Дмитриев отреагировал на новость британских СМИ о том, что в Вашингтоне дали указание дипломатам США собирать данные о преступлениях, совершенных мигрантами в Великобритании, и заявили, что британские власти "подвели" избирателей в вопросе иммиграции. Впервые об этом в четверг сообщила газета Times.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Дмитриев назвал Стармера поджигателем войны
22 ноября, 18:35
"США будут разоблачать миграционный и преступный кризис при самом непопулярном в истории премьер-министре Великобритании Кире Стармере. Команда (президента США Дональда - ред.) Трампа ясно видит, насколько печальным провалом является Стармер: он плох и для Великобритании, и для Запада. Наконец-то будет сказана правда о бандах, занимающихся грумингом в Великобритании, и росте преступности, связанной с мигрантами", - написал Дмитриев в соцсети Х.
По данным британского управления национальной статистики, которые были обновлены в ноябре в соответствии с новой методикой, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил около 650 тысяч человек, годом ранее - 944 тысячи человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год. Кроме того, в 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Дмитриев поддержал слова Бэннона о разрушении Европы из-за миграции
8 ноября, 23:27
 
В миреВеликобританияСШАРоссияКирилл ДмитриевКир СтармерРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала