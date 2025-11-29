Дмитриев назвал Стармера провалом для всего Запада

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США будут разоблачать миграционный и преступный кризис при британском премьере Кире Стармере, который оказался провалом как для своей страны, так и для всего Запада.
Дмитриев отреагировал на новость британских СМИ о том, что в Вашингтоне дали указание дипломатам США собирать данные о преступлениях, совершенных мигрантами в Великобритании, и заявили, что британские власти "подвели" избирателей в вопросе иммиграции. Впервые об этом в четверг сообщила газета Times.
"США будут разоблачать миграционный и преступный кризис при самом непопулярном в истории премьер-министре Великобритании Кире Стармере. Команда (президента США Дональда - ред.) Трампа ясно видит, насколько печальным провалом является Стармер: он плох и для Великобритании, и для Запада. Наконец-то будет сказана правда о бандах, занимающихся грумингом в Великобритании, и росте преступности, связанной с мигрантами", - написал Дмитриев в соцсети Х.
По данным британского управления национальной статистики, которые были обновлены в ноябре в соответствии с новой методикой, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил около 650 тысяч человек, годом ранее - 944 тысячи человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год. Кроме того, в 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.