МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США будут разоблачать миграционный и преступный кризис при британском премьере Кире Стармере, который оказался провалом как для своей страны, так и для всего Запада.