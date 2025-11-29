Рейтинг@Mail.ru
Starlink поможет пострадавшим от наводнения в Индонезии
05:24 29.11.2025
Starlink поможет пострадавшим от наводнения в Индонезии
Starlink поможет пострадавшим от наводнения в Индонезии - РИА Новости, 29.11.2025
Starlink поможет пострадавшим от наводнения в Индонезии
Американская компания SpaceX предоставит возможность бесплатного использования до конца года систем спутниковой связи Starlink пострадавшим от разрушительного... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
суматра
индонезия
spacex
суматра
индонезия
в мире, суматра, индонезия, spacex
В мире, Суматра, Индонезия, SpaceX
Starlink поможет пострадавшим от наводнения в Индонезии

SpaceX предоставит бесплатные услуги Starlink пострадавшим в Индонезии

© Getty Images / Anadolu/Adi PrimaПоследствия наводнения в Индонезии
Последствия наводнения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Adi Prima
Последствия наводнения в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Американская компания SpaceX предоставит возможность бесплатного использования до конца года систем спутниковой связи Starlink пострадавшим от разрушительного наводнения на Суматре в Индонезии, следует из заявления компании.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей на индонезийском острове Суматра. Число погибших к пятнице составило 164.
"Starlink предоставит бесплатные услуги новым и текущим клиентам, которые были затронуты разрушительным наводнением в Индонезии, до конца декабря. Мы также работаем над срочным развертыванием терминалов для восстановления связи в наиболее пострадавших районах Суматры", - говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети X.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с наводнениями
28 ноября, 18:49
 
В миреСуматраИндонезияSpaceX
 
 
