https://ria.ru/20251129/ssha-2058663784.html
NYP: с 2021 более пяти тысяч афганцев отметили как возможную угрозу для США
NYP: с 2021 более пяти тысяч афганцев отметили как возможную угрозу для США - РИА Новости, 29.11.2025
NYP: с 2021 более пяти тысяч афганцев отметили как возможную угрозу для США
Более 5 тысяч афганских граждан, прибывших в США с 2021 года, были классифицированы американскими силовиками как возможная угроза национальной безопасности,... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T22:47:00+03:00
2025-11-29T22:47:00+03:00
2025-11-29T23:08:00+03:00
в мире
афганистан
сша
форт-уэрт
джо байден
каролин левитт
дональд трамп
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
https://ria.ru/20251129/ssha-2058660835.html
https://ria.ru/20251127/vens-2057891672.html
афганистан
сша
форт-уэрт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, сша, форт-уэрт, джо байден, каролин левитт, дональд трамп, генеральная прокуратура рф, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Афганистан, США, Форт-Уэрт, Джо Байден, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Генеральная прокуратура РФ, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
NYP: с 2021 более пяти тысяч афганцев отметили как возможную угрозу для США
NYP: более 5 тыс афганцев с 2021 отметили как возможную угрозу безопасности США
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Более 5 тысяч афганских граждан, прибывших в США с 2021 года, были классифицированы американскими силовиками как возможная угроза национальной безопасности, сообщает газета
New York Post со ссылкой на внутренние данные министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.
В субботу официальный представитель Белого дома Каролин Левитт
на фоне арестов двух уроженцев Афганистана
по террористическим статьям заявила, что бывшая администрация во главе с президентом США Джо Байденом
обрушила на страну кризис в сфере национальной безопасности, масштаб которого "невозможно переоценить". Она подчеркнула, что программа бывшего лидера по приему афганских беженцев не обеспечила их должную проверку.
"Более 5 тысяч афганцев, прибывших в США после вывода американских войск из Афганистана, были классифицированы как угроза нацбезопасности", - говорится в статье издания.
Газета пишет, что в общей сложности федеральные власти США обнаружили вызывающие опасения данные о 6868 лицах, прибывших из Афганистана в рамках операции Байдена "Союзники приветствуют" от 2021 года. Из них 5005 человек потенциально могли представлять угрозу нацбезопасности, 956 человек - общественной безопасности, а еще 876 были уличены в мошенничестве, уточняет издание.
Уроженца Афганистана арестовали накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрт
. В небольшом городе в Техасе
к западу от Далласа
, среди прочего, расположено одно из двух учреждений минфина, где печатают доллары.
Другой уроженец Афганистана в среду открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении обязанностей нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека. Позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп
назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура
потребует для виновного смертную казнь. Американские власти проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.