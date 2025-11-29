Рейтинг@Mail.ru
NYP: с 2021 более пяти тысяч афганцев отметили как возможную угрозу для США
22:47 29.11.2025 (обновлено: 23:08 29.11.2025)
NYP: с 2021 более пяти тысяч афганцев отметили как возможную угрозу для США
в мире, афганистан, сша, форт-уэрт, джо байден, каролин левитт, дональд трамп, генеральная прокуратура рф, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Афганистан, США, Форт-Уэрт, Джо Байден, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Генеральная прокуратура РФ, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
NYP: с 2021 более пяти тысяч афганцев отметили как возможную угрозу для США

Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 5 тысяч афганских граждан, прибывших в США с 2021 года, были классифицированы американскими силовиками как возможная угроза национальной безопасности, сообщает газета New York Post со ссылкой на внутренние данные министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.
В субботу официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на фоне арестов двух уроженцев Афганистана по террористическим статьям заявила, что бывшая администрация во главе с президентом США Джо Байденом обрушила на страну кризис в сфере национальной безопасности, масштаб которого "невозможно переоценить". Она подчеркнула, что программа бывшего лидера по приему афганских беженцев не обеспечила их должную проверку.
Офицеры Министерства внутренней безопасности США - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Уроженец Афганистана грозил взрывом в Техасе накануне атаки у Белого дома
Вчера, 22:04
"Более 5 тысяч афганцев, прибывших в США после вывода американских войск из Афганистана, были классифицированы как угроза нацбезопасности", - говорится в статье издания.
Газета пишет, что в общей сложности федеральные власти США обнаружили вызывающие опасения данные о 6868 лицах, прибывших из Афганистана в рамках операции Байдена "Союзники приветствуют" от 2021 года. Из них 5005 человек потенциально могли представлять угрозу нацбезопасности, 956 человек - общественной безопасности, а еще 876 были уличены в мошенничестве, уточняет издание.
Уроженца Афганистана арестовали накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрт. В небольшом городе в Техасе к западу от Далласа, среди прочего, расположено одно из двух учреждений минфина, где печатают доллары.
Другой уроженец Афганистана в среду открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении обязанностей нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека. Позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Американские власти проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Вице-президент США высказался о стрельбе в нацгвардейцев в Вашингтоне
27 ноября, 05:51
 
