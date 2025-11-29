Уроженец Афганистана грозил взрывом в Техасе накануне атаки у Белого дома

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Уроженец Афганистана был арестован накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрте, заявила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклахлин.
"За день до террористической атаки против наших бойцов национальной гвардии другой уроженец Афганистана был арестован после угроз взорвать здание в Форт-Уэрте", - написала Маклахлин в соцсети Х.
Представитель министерства сообщила, что мужчина опубликовал видео в одной из соцсетей, указывающее, что он делает взрывное устройство, и выбрал цель в районе Форт-Уэрта. Она не уточнила, о каком объекте идет речь.
В небольшом городе в Техасе к западу от Далласа среди прочего расположено одно из двух учреждений минфина, где печатают доллары, передает корреспондент РИА Новости. Второе находится в центре Вашингтона.
В МВБ подчеркнули, что мужчина стал еще одним афганцем из тех, кого США приняли при администрации президента Джо Байдена.
"Он был арестован во вторник управлением публичной безопасности Техаса и обвинен в террористических угрозах", - сообщила представитель ведомства.
Мужчина зарегистрирован службой надзора за исполнением миграционного законодательства (ICE), добавила она.
Другой уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.