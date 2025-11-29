Уроженец Афганистана грозил взрывом в Техасе накануне атаки у Белого дома

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Уроженец Афганистана был арестован накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрте, заявила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклахлин.

Представитель министерства сообщила, что мужчина опубликовал видео в одной из соцсетей, указывающее, что он делает взрывное устройство, и выбрал цель в районе Форт-Уэрта. Она не уточнила, о каком объекте идет речь.