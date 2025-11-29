Рейтинг@Mail.ru
Уроженец Афганистана грозил взрывом в Техасе накануне атаки у Белого дома - РИА Новости, 29.11.2025
22:04 29.11.2025
Уроженец Афганистана грозил взрывом в Техасе накануне атаки у Белого дома
Уроженец Афганистана грозил взрывом в Техасе накануне атаки у Белого дома - РИА Новости, 29.11.2025
Уроженец Афганистана грозил взрывом в Техасе накануне атаки у Белого дома
Уроженец Афганистана был арестован накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрте,... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T22:04:00+03:00
2025-11-29T22:04:00+03:00
сша
афганистан
вашингтон (штат)
Уроженец Афганистана грозил взрывом в Техасе накануне атаки у Белого дома

Уроженец Афганистана грозил устроить взрыв в Техасе накануне атаки у Белого дома

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Уроженец Афганистана был арестован накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрте, заявила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклахлин.
"За день до террористической атаки против наших бойцов национальной гвардии другой уроженец Афганистана был арестован после угроз взорвать здание в Форт-Уэрте", - написала Маклахлин в соцсети Х.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
CBS: обвиняемый в стрельбе у Белого дома мог иметь психические расстройства
28 ноября, 09:37
Представитель министерства сообщила, что мужчина опубликовал видео в одной из соцсетей, указывающее, что он делает взрывное устройство, и выбрал цель в районе Форт-Уэрта. Она не уточнила, о каком объекте идет речь.
В небольшом городе в Техасе к западу от Далласа среди прочего расположено одно из двух учреждений минфина, где печатают доллары, передает корреспондент РИА Новости. Второе находится в центре Вашингтона.
В МВБ подчеркнули, что мужчина стал еще одним афганцем из тех, кого США приняли при администрации президента Джо Байдена.
"Он был арестован во вторник управлением публичной безопасности Техаса и обвинен в террористических угрозах", - сообщила представитель ведомства.
Мужчина зарегистрирован службой надзора за исполнением миграционного законодательства (ICE), добавила она.
Другой уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп рассказал, что нацгвардейцы в Вашингтоне были расстреляны в упор
27 ноября, 05:44
 
В миреСШААфганистанВашингтон (штат)Джо БайденДональд ТрампГенеральная прокуратура РФСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
