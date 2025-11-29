Рейтинг@Mail.ru
Министр армии США имеет напряженные отношения с главой Пентагона, пишет FT - РИА Новости, 29.11.2025
15:49 29.11.2025
Министр армии США имеет напряженные отношения с главой Пентагона, пишет FT
Министр армии США Дэниел Дрисколл, ведущий переговоры с Киевом по американскому плану урегулирования, имеет напряженные отношения с главой Пентагона Питом... РИА Новости, 29.11.2025
в мире, сша, киев, вашингтон (штат), пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Министерство обороны США
Министр армии США имеет напряженные отношения с главой Пентагона, пишет FT

FT: министр армии США Дрисколл имеет напряженные отношения с главой Пентагона

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл, ведущий переговоры с Киевом по американскому плану урегулирования, имеет напряженные отношения с главой Пентагона Питом Хегсетом, пишет газета Financial Times.
Во вторник телеканал CNN сообщил, что Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона. При этом позднее газета Wall Street Journal сообщила, что Дрисколл заявляет, что не претендует на эту должность.
"Один из самых плохо охраняемых секретов Вашингтона - его напряженные отношения с министром обороны Питом Хегсетом", - говорится в материале издания.
Бывший чиновник в сфере обороны заявил газете, что Дрисколл якобы "определенно дал понять", что хочет возглавить Пентагон.
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ раскрыли, что сказал Дрисколл Европе о России на закрытой встрече
27 ноября, 08:30
 
