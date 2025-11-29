Рейтинг@Mail.ru
29.11.2025

В США десять детей погибли из-за вакцины от COVID-19
07:46 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/ssha-2058560054.html
В США десять детей погибли из-за вакцины от COVID-19
По меньшей мере десять детей погибли в США из-за вакцины от COVID-19, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания РИА Новости, 29.11.2025
В США десять детей погибли из-за вакцины от COVID-19

Медицинский работник делает прививку от COVID-19 девочке в больнице Пуэрта-де-Йерро
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. По меньшей мере десять детей погибли в США из-за вакцины от COVID-19, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания служебную записку управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
"Согласно результатам проверки, по меньшей мере десять детей погибли "после и из-за" вакцинации от COVID-19", - говорится в публикации газеты.
Сообщается, что непосредственной причиной смерти стало воспаление сердечной мышцы. При этом подробностей о возрасте или других проблемах детей со здоровьем в документе не приводится. Производитель вакцин, по информации издания, также уточнен не был.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что фармацевтические компании должны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса, подчеркнув, что общество имеет право знать правду.
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
СМИ: США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID-19
