https://ria.ru/20251129/ssha-2058560054.html
В США десять детей погибли из-за вакцины от COVID-19
В США десять детей погибли из-за вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2025
В США десять детей погибли из-за вакцины от COVID-19
По меньшей мере десять детей погибли в США из-за вакцины от COVID-19, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T07:46:00+03:00
2025-11-29T07:46:00+03:00
2025-11-29T07:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773346302_0:274:2839:1871_1920x0_80_0_0_f70441b4c719eb2e76fffa800c4e5357.jpg
https://ria.ru/20250825/ssha-2037455233.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773346302_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_c485ba24a3ab485480579225ae7f94a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, коронавирус covid-19
В мире, США, Дональд Трамп, Коронавирус COVID-19
В США десять детей погибли из-за вакцины от COVID-19
N T: в США десять детей погибли из-за вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
По меньшей мере десять детей погибли в США из-за вакцины от COVID-19, сообщает американская газета New York Times
со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания служебную записку управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
"Согласно результатам проверки, по меньшей мере десять детей погибли "после и из-за" вакцинации от COVID-19", - говорится в публикации газеты.
Сообщается, что непосредственной причиной смерти стало воспаление сердечной мышцы. При этом подробностей о возрасте или других проблемах детей со здоровьем в документе не приводится. Производитель вакцин, по информации издания, также уточнен не был.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что фармацевтические компании должны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса, подчеркнув, что общество имеет право знать правду.