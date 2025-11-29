В США десять детей погибли из-за вакцины от COVID-19

"Согласно результатам проверки, по меньшей мере десять детей погибли "после и из-за" вакцинации от COVID-19", - говорится в публикации газеты.

Сообщается, что непосредственной причиной смерти стало воспаление сердечной мышцы. При этом подробностей о возрасте или других проблемах детей со здоровьем в документе не приводится. Производитель вакцин, по информации издания, также уточнен не был.