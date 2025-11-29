https://ria.ru/20251129/ssha-2058547960.html
Белый дом создал зал позора пойманных на фейках СМИ
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа запустила на официальном сайте
Белого дома виртуальный зал позора с указанием СМИ, разоблаченных властями в распространении ложных и вводящих в заблуждение публикаций.
"Белый дом Трампа привлекает фейковые новости к ответственности так, как никогда раньше", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
, комментируя новый раздел.
На появившейся на официальном сайте администрации странице под заголовком "Зал позора нарушителей" указаны газеты Washington Post, а также телеканалы CBS News, CNN и MSNBC. Отмечается, что данные СМИ пойманы Белым домом на публикациях историй, которые являются ложными и вводящими в заблуждение.
В отдельном разделе "медиапреступник недели" вновь указан CBS News, с ним американская газета Boston Globe и британская Independent. Все они, по данным администрации, искажают и преувеличивают призывы президента Трампа
к ответственности демократов.
Помимо этого, Белый дом также создал таблицу, в которую занес различные информационные ресурсы и отдельных журналистов, которые были уличены во лжи, пристрастных материалах, искажении контекста, халатности и "левом безумии".
В данный раздел, в частности, дополнительно попали представители газет Wall Street Journal и New York Times, телеканалов ABC News и CNN, портала Axios, британской Би-би-си
, агентства Ассошиэйтед Пресс, Politico
и других.