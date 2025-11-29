Рейтинг@Mail.ru
Белый дом создал зал позора пойманных на фейках СМИ - РИА Новости, 29.11.2025
03:18 29.11.2025
Белый дом создал зал позора пойманных на фейках СМИ
Белый дом создал зал позора пойманных на фейках СМИ - РИА Новости, 29.11.2025
Белый дом создал зал позора пойманных на фейках СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа запустила на официальном сайте Белого дома виртуальный зал позора с указанием СМИ, разоблаченных властями в... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
би-би-си
politico
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт, би-би-си, politico
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Би-би-си, Politico
Белый дом создал зал позора пойманных на фейках СМИ

Белый дом на официальном сайте запустил зал позора пойманных на фейках СМИ

© РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запустила на официальном сайте Белого дома виртуальный зал позора с указанием СМИ, разоблаченных властями в распространении ложных и вводящих в заблуждение публикаций.
"Белый дом Трампа привлекает фейковые новости к ответственности так, как никогда раньше", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя новый раздел.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Белом доме назвали статью CNN о перестановках в правительстве фейком
21 ноября, 17:22
На появившейся на официальном сайте администрации странице под заголовком "Зал позора нарушителей" указаны газеты Washington Post, а также телеканалы CBS News, CNN и MSNBC. Отмечается, что данные СМИ пойманы Белым домом на публикациях историй, которые являются ложными и вводящими в заблуждение.
В отдельном разделе "медиапреступник недели" вновь указан CBS News, с ним американская газета Boston Globe и британская Independent. Все они, по данным администрации, искажают и преувеличивают призывы президента Трампа к ответственности демократов.
Помимо этого, Белый дом также создал таблицу, в которую занес различные информационные ресурсы и отдельных журналистов, которые были уличены во лжи, пристрастных материалах, искажении контекста, халатности и "левом безумии".
В данный раздел, в частности, дополнительно попали представители газет Wall Street Journal и New York Times, телеканалов ABC News и CNN, портала Axios, британской Би-би-си, агентства Ассошиэйтед Пресс, Politico и других.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В США больше нет свободной и честной прессы, заявил Трамп
28 апреля, 15:01
 
В миреСШАДональд ТрампКаролин ЛевиттБи-би-сиPolitico
 
 
