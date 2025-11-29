Рейтинг@Mail.ru
03:12 29.11.2025 (обновлено: 03:53 29.11.2025)
Шеф Пентагона назвал удары по лодкам наркоторговцев законными
Шеф Пентагона назвал удары по лодкам наркоторговцев законными
Министр обороны Пит Хегсет
Министр обороны Пит Хегсет
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил в субботу, что удары США по лодкам наркоторговцев полностью законны на фоне сообщений в СМИ об отданном им приказе "убивать всех".
"Наши текущие операции в Карибском регионе являются законными как в соответствии с законодательством США, так и с нормами международного права, все действия соответствуют законам вооруженного конфликта и одобрены лучшими военными и гражданскими юристами на всех уровнях командования", - написал он в соцсети X.
В пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по суднам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые американские конгрессмены, которые считают, что администрация президента США Дональда Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.
На прошлой неделе стало известно, что старший военный юрист в Южном командовании ВС США (SOUTHCOM), отвечающем за удары у берегов Венесуэлы, усомнился в законности этих операций, но его мнение было отклонено, сообщил телеканал NBC со ссылкой на шесть источников.
