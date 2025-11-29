Шеф Пентагона назвал удары по лодкам наркоторговцев законными

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил в субботу, что удары США по лодкам наркоторговцев полностью законны на фоне сообщений в СМИ об отданном им приказе "убивать всех".
"Наши текущие операции в Карибском регионе являются законными как в соответствии с законодательством США, так и с нормами международного права, все действия соответствуют законам вооруженного конфликта и одобрены лучшими военными и гражданскими юристами на всех уровнях командования", - написал он в соцсети X.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые американские конгрессмены, которые считают, что администрация президента США Дональда Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.