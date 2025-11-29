США приостановили выдачу виз для граждан Афганистана

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. США приостанавливают выдачу виз для всех обладателей афганских паспортов, заявил в субботу госсекретарь страны Марко Рубио на фоне стрельбы рядом с Белым домом.

Ранее иммиграционная служба США заявила, что обработка иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана , приостанавливается на неопределенный срок на фоне нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне

Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.