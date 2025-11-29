Рейтинг@Mail.ru
США приостановили выдачу виз для граждан Афганистана - РИА Новости, 29.11.2025
02:58 29.11.2025
США приостановили выдачу виз для граждан Афганистана
США приостановили выдачу виз для граждан Афганистана
США приостанавливают выдачу виз для всех обладателей афганских паспортов, заявил в субботу госсекретарь страны Марко Рубио на фоне стрельбы рядом с Белым домом. РИА Новости, 29.11.2025
США приостановили выдачу виз для граждан Афганистана

Рубио: США приостановили выдачу виз для всех обладателей афганских паспортов

© AP Photo / Mark Schiefelbein Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. США приостанавливают выдачу виз для всех обладателей афганских паспортов, заявил в субботу госсекретарь страны Марко Рубио на фоне стрельбы рядом с Белым домом.
"Госдепартамент президента (США Дональда) Трампа приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам. У Соединенных Штатов нет более важного приоритета, чем защита нашей страны и нашего народа", - написал он в соцсети X.
Ранее иммиграционная служба США заявила, что обработка иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок на фоне нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.
