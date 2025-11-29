https://ria.ru/20251129/ssha-2058545019.html
США приостановили принятие решений по прошениям об убежище
США приостановили принятие решений по прошениям об убежище - РИА Новости, 29.11.2025
США приостановили принятие решений по прошениям об убежище
США приостановили принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища, заявил глава USCIS Джозеф Эдлоу. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29
2025-11-29T02:30:00+03:00
2025-11-29T03:08:00+03:00
США приостановили принятие решений по прошениям об убежище
В США приостановили решение по всем прошениям о предоставлении убежища
ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. США приостановили принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища, заявил глава USCIS Джозеф Эдлоу.
"USCIS приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и скрининг каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего", — сказал он.
В четверг иммиграционная служба сообщила, что такая мера касается граждан Афганистана
. Иммиграционные запросы от них приостанавили на неопределенный срок после стрельбы в Вашингтоне.
Инцидент произошел в среду в районе, где расположены дипломатические учреждения. Пострадали два силовика. Впоследствии одна из раненых, сотрудница нацгвардии Сара Бекстром, умерла в больнице.
Полиция задержала подозреваемого. Злоумышленнику могут предъявить обвинение в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов. В таком случае ему грозит смертная казнь. Генпрокурор США
Пэм Бонди ранее предупредила, что гособвинение будет добиваться высшей меры, если кто-то из пострадавших умрет.
Как отметил директор ЦРУ
Джон Рэтклифф, подозреваемый в прошлом работал в Афганистане на правительственные структуры США. По данным NBC
, он получил убежище в стране в этом году.