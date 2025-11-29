Рейтинг@Mail.ru
США приостановили принятие решений по прошениям об убежище
02:30 29.11.2025 (обновлено: 03:08 29.11.2025)
США приостановили принятие решений по прошениям об убежище
ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. США приостановили принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища, заявил глава USCIS Джозеф Эдлоу.
"USCIS приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и скрининг каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего", — сказал он.
В четверг иммиграционная служба сообщила, что такая мера касается граждан Афганистана. Иммиграционные запросы от них приостанавили на неопределенный срок после стрельбы в Вашингтоне.
Инцидент произошел в среду в районе, где расположены дипломатические учреждения. Пострадали два силовика. Впоследствии одна из раненых, сотрудница нацгвардии Сара Бекстром, умерла в больнице.
Полиция задержала подозреваемого. Злоумышленнику могут предъявить обвинение в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов. В таком случае ему грозит смертная казнь. Генпрокурор США Пэм Бонди ранее предупредила, что гособвинение будет добиваться высшей меры, если кто-то из пострадавших умрет.
Как отметил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, подозреваемый в прошлом работал в Афганистане на правительственные структуры США. По данным NBC, он получил убежище в стране в этом году.
