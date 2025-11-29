«

"Конфликт с Украиной — не просто единичный случай. Это часть гораздо более широкой стратегии. Запад борется за свою экономику, борется за выживание в качестве ведущей державы мира. И он проигрывает. Проигрывает на всех фронтах, особенно на экономическом. Поэтому этот конфликт — всего лишь еще один способ разрушить и покорить Россию", — сказал он.