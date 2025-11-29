МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стратегический проект стран Запада по сдерживанию России рушится прямо сейчас на поле боя на Украине, а использованный для этого киевский режим стоит на пороге утилизации, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"Конфликт с Украиной — не просто единичный случай. Это часть гораздо более широкой стратегии. Запад борется за свою экономику, борется за выживание в качестве ведущей державы мира. И он проигрывает. Проигрывает на всех фронтах, особенно на экономическом. Поэтому этот конфликт — всего лишь еще один способ разрушить и покорить Россию", — сказал он.
Проигрыш Запада, по мнению аналитика, обусловлен крушением используемой в этих целях Украины, а предпринимаемые меры по ее спасению, считает эксперт, тщетны.
«
"А украинский проект затонул. Он столкнулся с айсбергом, тонет, и удержать его на плаву невозможно. И вот мы все спешим к спасательным шлюпкам, но их у нас не хватает", — заключил Джонсон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.