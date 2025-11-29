Рейтинг@Mail.ru
"Проигрывает на всех фронтах": в США высказались об уничтожении России
01:55 29.11.2025
"Проигрывает на всех фронтах": в США высказались об уничтожении России
"Проигрывает на всех фронтах": в США высказались об уничтожении России
Стратегический проект стран Запада по сдерживанию России рушится прямо сейчас на поле боя на Украине, а использованный для этого киевский режим стоит на пороге...
"Проигрывает на всех фронтах": в США высказались об уничтожении России

Джонсон: многолетний проект Запада по ослаблению России разрушен

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стратегический проект стран Запада по сдерживанию России рушится прямо сейчас на поле боя на Украине, а использованный для этого киевский режим стоит на пороге утилизации, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"Конфликт с Украиной — не просто единичный случай. Это часть гораздо более широкой стратегии. Запад борется за свою экономику, борется за выживание в качестве ведущей державы мира. И он проигрывает. Проигрывает на всех фронтах, особенно на экономическом. Поэтому этот конфликт — всего лишь еще один способ разрушить и покорить Россию", — сказал он.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В США раскрыли планы по разделению России
Вчера, 06:02
Проигрыш Запада, по мнению аналитика, обусловлен крушением используемой в этих целях Украины, а предпринимаемые меры по ее спасению, считает эксперт, тщетны.
«
"А украинский проект затонул. Он столкнулся с айсбергом, тонет, и удержать его на плаву невозможно. И вот мы все спешим к спасательным шлюпкам, но их у нас не хватает", — заключил Джонсон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России
19 ноября, 01:18
 
Украина, В мире, Россия, Москва, Дэниел Дэвис, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
 
 
