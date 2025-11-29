В США призвали срочно договариваться с Москвой

«

"Я думаю, что мы на пути к краху на Украине. <…> Если будет достигнуто дипломатическое соглашение, <…> то, думаю, у нас есть шанс перейти к более широкому диалогу с русскими о европейской безопасности. Но если дипломатического урегулирования не будет, <…> то Украина, я думаю, станет государством, гораздо больше похожим на нынешнюю Ливию, чем, например, на Западную Германию времен холодной войны (в контексте государственной целостности. — Прим. ред.). И это стало бы катастрофой и для Украины, и для Европы. Это стало бы источником нестабильности, который перенес бы всевозможные проблемы на остальную Европу", — сказал он.