В США призвали срочно договариваться с Москвой

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запад дошел до критической точки в украинском кризисе, из которой существует единственный выход – прислушаться к Москве в вопросе будущего мирового порядка, заявил экс-директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биб в интервью профессору Гленну Дисену на YouTube-канале.
"Я думаю, что мы на пути к краху на Украине. <…> Если будет достигнуто дипломатическое соглашение, <…> то, думаю, у нас есть шанс перейти к более широкому диалогу с русскими о европейской безопасности. Но если дипломатического урегулирования не будет, <…> то Украина, я думаю, станет государством, гораздо больше похожим на нынешнюю Ливию, чем, например, на Западную Германию времен холодной войны (в контексте государственной целостности. — Прим. ред.). И это стало бы катастрофой и для Украины, и для Европы. Это стало бы источником нестабильности, который перенес бы всевозможные проблемы на остальную Европу", — сказал он.
"И способ избежать этого — достичь компромисса по прекращению конфликта на Украине, который позволит вести дискуссию с русскими о правилах игры и о том, как должна выглядеть архитектура безопасности Европы в будущем", — резюмировал Биб.
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В четверг Владимир Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.