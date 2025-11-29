Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 29.11.2025
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Подразделение войск беспилотных систем новороссийских десантников уничтожило группу пехоты ВСУ при ротации в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2025
2025
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области

Российский военнослужащий держит беспилотник
Российский военнослужащий держит беспилотник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Подразделение войск беспилотных систем новороссийских десантников уничтожило группу пехоты ВСУ при ротации в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В одном из населенных пунктов на ореховском направлении расчетами подразделения беспилотных систем новороссийских десантников была выявлена группа пехоты противника, которая пыталась выйти на позицию с целью ротации личного состава. Благодаря профессиональной работе операторов БПЛА Новороссийского горного соединения ВДВ FPV-дроны настигли украинских националистов до того, как они скрылись в укрытии", - сообщили в оборонном ведомстве.
