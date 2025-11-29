https://ria.ru/20251129/spetsoperatsiya-2058625780.html
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Подразделение войск беспилотных систем новороссийских десантников уничтожило группу пехоты ВСУ при ротации в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2025
