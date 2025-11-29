Украинский пленный рассказал, как решил сдаться в плен

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Николай Верховец из 46-й аэромобильной бригады рассказал, что с сослуживцами сдался сразу после того, как в их блиндаже в районе Красноармейска в ДНР произошёл взрыв от брошенной туда военнослужащими российской группировки "Центр" гранаты.

"Штурманули окоп, блиндаж наш. И мы сдались в плен. Мы сидели в окопе, в блиндаже. И подошли русские. Кинули гранату. Большой взрыв был. И мы сразу сдались в плен. А дальше нас повели на их место, чтобы напоить, накормить нас", - сказал Верховец в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ

По его словам, в плену он получил кашу, тушенку, воду, горячий чай и печенье. Российские военнослужащие сразу оказали медицинскую помощь тем, у кого была в этом необходимость. Вместе с Верховцом сдались еще двое украинских военнослужащих.

Он сообщил, что ему известно о случаях мародерства со стороны ВСУ . Кроме того, по словам пленного, в украинских военкоматах, чтобы не ехать на фронт, "можно откупиться", но у него самого необходимой суммы не было.

Обучение Верховец проходил на Ровенском полигоне. Там британские инструкторы учили ВСУ тактическим действиям и медицине, а также стрелять и бросать гранаты. Украинских солдат они называли сбродом, рассказал пленный.