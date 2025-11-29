Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как решил сдаться в плен - РИА Новости, 29.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 29.11.2025
Украинский пленный рассказал, как решил сдаться в плен
Украинский пленный рассказал, как решил сдаться в плен - РИА Новости, 29.11.2025
Украинский пленный рассказал, как решил сдаться в плен
Пленный украинский военнослужащий Николай Верховец из 46-й аэромобильной бригады рассказал, что с сослуживцами сдался сразу после того, как в их блиндаже в... РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
донецкая народная республика
безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как решил сдаться в плен

Пленный ВСУ рассказал, как решил сдаться после гранаты, залетевшей в блиндаж

Боевая работа расчета САУ "Мста-С" на Купянском участке фронта
Боевая работа расчета САУ Мста-С на Купянском участке фронта
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ "Мста-С" на Купянском участке фронта. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Николай Верховец из 46-й аэромобильной бригады рассказал, что с сослуживцами сдался сразу после того, как в их блиндаже в районе Красноармейска в ДНР произошёл взрыв от брошенной туда военнослужащими российской группировки "Центр" гранаты.
"Штурманули окоп, блиндаж наш. И мы сдались в плен. Мы сидели в окопе, в блиндаже. И подошли русские. Кинули гранату. Большой взрыв был. И мы сразу сдались в плен. А дальше нас повели на их место, чтобы напоить, накормить нас", - сказал Верховец в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Константиновском направлении
26 ноября, 02:47
По его словам, в плену он получил кашу, тушенку, воду, горячий чай и печенье. Российские военнослужащие сразу оказали медицинскую помощь тем, у кого была в этом необходимость. Вместе с Верховцом сдались еще двое украинских военнослужащих.
Он сообщил, что ему известно о случаях мародерства со стороны ВСУ. Кроме того, по словам пленного, в украинских военкоматах, чтобы не ехать на фронт, "можно откупиться", но у него самого необходимой суммы не было.
Обучение Верховец проходил на Ровенском полигоне. Там британские инструкторы учили ВСУ тактическим действиям и медицине, а также стрелять и бросать гранаты. Украинских солдат они называли сбродом, рассказал пленный.
"Побратимы, сдавайтесь, здесь хорошо относятся к нам. Не умирайте зря", - обратился к другим украинским военнослужащим Верховец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Красноармейск
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
