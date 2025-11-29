Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебрасывают в Сумскую область пограничников
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 29.11.2025
ВСУ перебрасывают в Сумскую область пограничников
ВСУ перебрасывают в Сумскую область пограничников
ВСУ перебрасывают подразделения 4-го погранотряда с волчанского направления в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.11.2025
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебрасывают в Сумскую область пограничников

ВСУ перебрасывают подразделения 4-го погранотряда в Сумскую область

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ВСУ перебрасывают подразделения 4-го погранотряда с волчанского направления в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4-го пограничного отряда с волчанского направления", - сказал собеседник агентства.
ВСУ начали сводить счеты с жизнью на позициях в Сумской области
28 ноября, 06:46
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
