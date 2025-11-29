https://ria.ru/20251129/spetsoperatsiya-2058558484.html
ВСУ перебрасывают в Сумскую область пограничников
ВСУ перебрасывают в Сумскую область пограничников - РИА Новости, 29.11.2025
ВСУ перебрасывают в Сумскую область пограничников
ВСУ перебрасывают подразделения 4-го погранотряда с волчанского направления в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T06:55:00+03:00
2025-11-29T06:55:00+03:00
2025-11-29T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058382026_0:59:3203:1861_1920x0_80_0_0_e635097885ac2dd6b6bba039b19c80e5.jpg
https://ria.ru/20251128/spetsoperatsiya-2058240720.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058382026_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_3739bd09e7e1ec41ca7b07f45c2bc9fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебрасывают в Сумскую область пограничников
ВСУ перебрасывают подразделения 4-го погранотряда в Сумскую область