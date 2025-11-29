Рейтинг@Mail.ru
29.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 29.11.2025
ВС России заявили о провале атаки 225-го штурмового полка ВСУ
ВС России заявили о провале атаки 225-го штурмового полка ВСУ
ВС России заявили о провале атаки 225-го штурмового полка ВСУ
Атака 225-го штурмового полка ВСУ на сумском направлении оказалась провальной, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
2025
Новости
ВС России заявили о провале атаки 225-го штурмового полка ВСУ

Атака 225-го штурмового полка ВСУ на Сумском направлении оказалась провальной

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Атака 225-го штурмового полка ВСУ на сумском направлении оказалась провальной, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник силами 225-го отдельного штурмового полка провел одну атаку. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
