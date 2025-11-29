ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили боевую бронированную машину LC-79 Fighter-2 австралийского производства и самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск ежедневно выявляют и поражают различные цели противника на переднем крае и в ближнем тылу.