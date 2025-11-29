https://ria.ru/20251129/spetsoperatsiya-2058555786.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 29.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке
Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили боевую бронированную машину LC-79 Fighter-2... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T06:04:00+03:00
2025-11-29T06:04:00+03:00
2025-11-29T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
австралия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938415_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_ed0d8cd4eee870dacc26049400f5dbb7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
австралия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938415_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_ea422bb236f4638bca0845dd127affc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, австралия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Австралия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке
ВС России уничтожили бронемашину LC-79 Fighter-2 в районе Константиновки в ДНР