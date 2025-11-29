Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 29.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке
Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили боевую бронированную машину LC-79 Fighter-2... РИА Новости, 29.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке

ВС России уничтожили бронемашину LC-79 Fighter-2 в районе Константиновки в ДНР

Боевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили боевую бронированную машину LC-79 Fighter-2 австралийского производства и самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В населённом пункте Константиновка операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии несколькими попаданиями уничтожили ББМ LC-79 Fighter-2 производства Австралии и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" противника", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск ежедневно выявляют и поражают различные цели противника на переднем крае и в ближнем тылу.
