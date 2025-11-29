Рейтинг@Mail.ru
Легионер "Спартака" хочет покинуть клуб из-за жены, выяснили СМИ - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Футбол
 
01:50 29.11.2025 (обновлено: 02:20 29.11.2025)
Легионер "Спартака" хочет покинуть клуб из-за жены, выяснили СМИ
Легионер "Спартака" хочет покинуть клуб из-за жены, выяснили СМИ
Ганский защитник московского футбольного клуба "Спартак" Александер Джику может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Takvim. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Легионер "Спартака" хочет покинуть клуб из-за жены, выяснили СМИ

Takvim: футболист "Спартака" Джику хочет покинуть клуб в январе из-за жены

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ганский защитник московского футбольного клуба "Спартак" Александер Джику может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Takvim.
По информации издания, супруга Джику недовольна жизнью в России. Сообщается, что 31-летний защитник через своего агента попросил турецкий "Бешикташ" приобрести его в январе, на что руководство команды ответило согласием.
Джику выступает за "Спартак" с сентября. Всего он провел за "красно-белых" 11 матчей. На протяжении карьеры он также играл за французские "Бастию", "Кан" и "Страсбур" и турецкий "Фенербахче". На счету Джику 36 матчей и 4 гола за сборную Ганы, в составе которой он выступил на чемпионате мира 2022 года.
