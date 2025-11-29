https://ria.ru/20251129/spartak-2058542952.html
Легионер "Спартака" хочет покинуть клуб из-за жены, выяснили СМИ
Ганский защитник московского футбольного клуба "Спартак" Александер Джику может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Takvim. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
спорт, александер джику, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
