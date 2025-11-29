Рейтинг@Mail.ru
Глава офиса Зеленского раздражал чиновников и Трампа, и Байдена, пишет NYT - РИА Новости, 29.11.2025
15:53 29.11.2025 (обновлено: 15:57 29.11.2025)
Глава офиса Зеленского раздражал чиновников и Трампа, и Байдена, пишет NYT
в мире
украина
сша
андрей ермак
владимир зеленский
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
сша
в мире, украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
© AP Photo / Jose Luis MaganaАндрей Ермак
© AP Photo / Jose Luis Magana
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раздражал как чиновников президента США Дональда Трампа, так и команду бывшего американского лидера Джо Байдена, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
"И при Трампе, и при Байдене Ермак выводил из себя чиновников", - говорится в публикации издания.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Зеленский вынужденно уволил Ермака из-за громких заголовков СМИ, пишет CNN
Вчера, 15:33
 
