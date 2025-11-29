СМИ: уход Ермака из офиса Зеленского поспособствует уступчивости Киева

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Увольнение с должности главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака приведет к тому, что Киев может занять "более уступчивую" позицию на переговорах по урегулированию украинского конфликта, пишет журнал American Conservative.
Издание подчеркивает, что в США наблюдался редкий консенсус двух партий в том, что они сочли Ермака "раздражающим фактором и политическим злодеем".
Отмечается также, что с уходом Ермака у команды президента США Дональда Трампа будет меньше препятствий для "геополитических маневров" вокруг Украины.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.