13:16 29.11.2025
в мире
киев
сша
украина
андрей ермак
владимир зеленский
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, киев, сша, украина, андрей ермак, владимир зеленский, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Киев, США, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
СМИ: уход Ермака из офиса Зеленского поспособствует уступчивости Киева

AC: Киев может занять более уступчивую позицию на переговорах после ухода Ермака

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Увольнение с должности главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака приведет к тому, что Киев может занять "более уступчивую" позицию на переговорах по урегулированию украинского конфликта, пишет журнал American Conservative.
"Уход Ермака из переговорной команды увеличивает вероятность того, что Киев займет более уступчивую позицию на переговорах", - говорится в публикации.
Историк рассказал, что будет с Украиной после отставки Ермака
Вчера, 08:36
Издание подчеркивает, что в США наблюдался редкий консенсус двух партий в том, что они сочли Ермака "раздражающим фактором и политическим злодеем".
Отмечается также, что с уходом Ермака у команды президента США Дональда Трампа будет меньше препятствий для "геополитических маневров" вокруг Украины.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Эксперт: Ермак знает всех коррупционеров в ЕС, получавших "откаты" от Киева
Вчера, 12:41
 
В миреКиевСШАУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДональд ТрампНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
