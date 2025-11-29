Журналист раскрыл, почему в Киеве все еще боятся обсуждать Ермака

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Многие украинские чиновники отказываются публично обсуждать уволенного с должности главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, опасаясь, что он все еще сохраняет близость к Зеленскому, сообщил корреспондент издания Financial Times на Украине Кристофер Миллер.

Один из собеседников журналиста заявил, что "не хочет плясать на могиле Ермака, пока не удостоверится, что это действительно могила".