01:18 29.11.2025
Журналист раскрыл, почему в Киеве все еще боятся обсуждать Ермака
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
дело миндича
Журналист раскрыл, почему в Киеве все еще боятся обсуждать Ермака

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Многие украинские чиновники отказываются публично обсуждать уволенного с должности главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, опасаясь, что он все еще сохраняет близость к Зеленскому, сообщил корреспондент издания Financial Times на Украине Кристофер Миллер.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
«
"Даже после его ухода значительное влияние Ермака ощущалось. Многие нынешние и бывшие украинские чиновники и депутаты отказались говорить о нём официально, опасаясь, что он сохранит близость к Зеленскому", - написал Миллер в соцсети Х.
Один из собеседников журналиста заявил, что "не хочет плясать на могиле Ермака, пока не удостоверится, что это действительно могила".
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
