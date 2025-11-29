Журналист раскрыл, почему в Киеве все еще боятся обсуждать Ермака

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Многие украинские чиновники отказываются публично обсуждать уволенного с должности главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, опасаясь, что он все еще сохраняет близость к Зеленскому, сообщил корреспондент издания Financial Times на Украине Кристофер Миллер.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
«
"Даже после его ухода значительное влияние Ермака ощущалось. Многие нынешние и бывшие украинские чиновники и депутаты отказались говорить о нём официально, опасаясь, что он сохранит близость к Зеленскому", - написал Миллер в соцсети Х.
Один из собеседников журналиста заявил, что "не хочет плясать на могиле Ермака, пока не удостоверится, что это действительно могила".