МИД Ирана осудил удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 29.11.2025
16:02 29.11.2025
МИД Ирана осудил удары Израиля по Сирии
МИД Ирана осудил удары Израиля по Сирии
в мире
сирия
дамаск (город)
иран
биньямин нетаньяху
ахмед аш-шараа
оон
обострение палестино-израильского конфликта
сирия
дамаск (город)
иран
в мире, сирия, дамаск (город), иран, биньямин нетаньяху, ахмед аш-шараа, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Сирия, Дамаск (город), Иран, Биньямин Нетаньяху, Ахмед аш-Шараа, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил удары израильского режима по населенному пункту Бейт-Джан в сирийской провинции Дамаск, сообщает иранский МИД.
Ранее телеканал Syria TV сообщал, что израильская армия направила в провинцию Дамаск танки и бронетехнику вслед за авиацией. По информации телеканала, израильская авиация нанесла удары по Бейт-Джану, по предварительным данным, там погибли не менее 13 мирных жителей, еще 25 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Сирии заявили, что Израиль пытается втянуть страну в конфронтацию
Вчера, 15:55
"Официальный представитель МИД (Ирана - ред.) Исмаил Багаи осудил наземное и воздушное вторжение израильского режима в район Бейт-Джан на юге Сирии и убийство ряда сирийских граждан", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.
Указывая на продолжающиеся нарушения Израилем международного права, Багаи назвал "вызывающим сожаление" бездействие Совета безопасности ООН по отношению к агрессии Тель-Авива, направленной против суверенитета и территориальной целостности стран Ближнего Востока, в частности, Сирии и Ливана, и предупредил о последствиях этой ситуации для глобального мира и стабильности.
Ударам израильских ВВС предшествовал инцидент, произошедший между израильскими военными, которые проводили рейд в Бейт-Джане с задержаниями, и местными жителями, которые окружили военную колонну.
После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года израильская армия начала регулярно проводит рейды в провинциях Дераа и Кунейтра на юге Сирии, при этом устанавливаются блокпосты и проводятся задержания местных жителей. Дамаск в свою очередь неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения агрессивных действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, угрожают стабильности не только САР, но и всего региона в целом.
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
Поселение Бейт Джан в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Сирии от ударов Израиля по поселению Бейт-Джан погибли девять человек
28 ноября, 10:46
 
В миреСирияДамаск (город)ИранБиньямин НетаньяхуАхмед аш-ШарааООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
