МИД Ирана осудил удары Израиля по Сирии

ТЕГЕРАН, 29 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил удары израильского режима по населенному пункту Бейт-Джан в сирийской провинции Дамаск, сообщает иранский МИД.

Ударам израильских ВВС предшествовал инцидент, произошедший между израильскими военными, которые проводили рейд в Бейт-Джане с задержаниями, и местными жителями, которые окружили военную колонну.