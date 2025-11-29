В Сирии заявили, что Израиль пытается втянуть страну в конфронтацию

В пятницу телеканал Syria TV сообщил, что израильская боевая авиация начала наносить удары по поселению Бейт-Джан, расположенном в 50 километрах от сирийской столицы. По предварительным данным, погибли не менее 13 мирных граждан, включая женщин и детей, ранения получили 25 человек. Ударам израильских ВВС предшествовал инцидент, произошедший между израильскими военными, которые проводили рейд в Бейт-Джан с задержаниями, и местными жителями, которые окружили военную колонну.