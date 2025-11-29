В Сирии заявили, что Израиль пытается втянуть страну в конфронтацию

КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Израиль путем многочисленных провокаций пытается втянуть власти Сирии в конфронтацию, заявил сирийский министр информации Хамза аль-Мустафа.
"Израиль пытается втянуть правительство в конфронтацию путем многочисленных провокаций", - сказал аль-Мустафа, слова которого приводит телеканал Syria TV.
В пятницу телеканал Syria TV сообщил, что израильская боевая авиация начала наносить удары по поселению Бейт-Джан, расположенном в 50 километрах от сирийской столицы. По предварительным данным, погибли не менее 13 мирных граждан, включая женщин и детей, ранения получили 25 человек. Ударам израильских ВВС предшествовал инцидент, произошедший между израильскими военными, которые проводили рейд в Бейт-Джан с задержаниями, и местными жителями, которые окружили военную колонну.
МИД Сирии заявил, что проведение рейда израильскими военными с притеснением местных жителей в поселении Бейт-Джан и последующие удары по мирным жителям являются военными преступлениями.
После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года израильская армия начала регулярно проводит рейды в провинциях Дераа и Кунейтра на юге Сирии, при этом устанавливаются блокпосты и проводятся задержания местных жителей. Дамаск в свою очередь неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения агрессивных действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, угрожают не только стабильности САР, но и всего региона в целом.
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
