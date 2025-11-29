Рейтинг@Mail.ru
Наука
Наука
 
00:45 29.11.2025
Участники V Конгресса молодых ученых в Сириусе заложили "Аллею науки и будущего" и высадили саженцы ликвидамбаров, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".
наука
общество
федеральная территория "сириус"
наука
общество, федеральная территория "сириус", наука
Наука, Общество, Федеральная территория "Сириус", Наука
В здании университета "Сириус"
В здании университета Сириус - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
В здании университета "Сириус". Архивное фото
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Участники V Конгресса молодых ученых в Сириусе заложили "Аллею науки и будущего" и высадили саженцы ликвидамбаров, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".
"На Федеральной территории "Сириус", между Олимпийским проспектом и центральной набережной, при поддержке госкорпорации "Росатом" заложили "Аллею науки и будущего". Прогулочную зону украсили саженцами ликвидамбара: их высадили участники Конгресса молодых ученых, воспитанники Центра "Сириус", а также молодые ученые "Росатома", - говорится в сообщении.
Открытие аллеи приурочили к значимой дате - 80-летию атомной промышленности. Это только первые шаги в создании нового парка в ФТ Сириус, согласно стратегической программе федеральной территории, они символичны и значимы, отметила исполнительный директор Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета "Сириус" Елена Гершелис.
"Сегодня прошло очень значимое мероприятие для "Сириуса", места, где развиваются таланты с молодых лет и становятся звездочками, учеными, теми, кто формирует будущее нашей науки и страны. Поэтому вместе с этими учеными будут расти и развиваться наши деревья", - приводит слова Елены Гершелис пресс-служба фонда.
Представитель Национального центра физики и математики кандидат физико-математических наук Станислав Давыденко, который принимал участие в мероприятии, также увидел в этой церемонии много внутренних смыслов.
"Первое, что приходит в голову, - эти саженцы похожи на молодых ученых, которые участвуют в конгрессе, и, будучи погружены в почву большой науки, они превратятся в могучие научные деревья", - приводит слова Давыденко пресс-служба фонда.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус 26-28 ноября. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Наука
 
 
