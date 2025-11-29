Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК

Книга Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра". Архивное фото

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стал книгой месяца в МДК .

« "Мой роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра" — книга месяца в "Московском доме книги", — написала она в Telegram-канале.

Она также поблагодарила всех, кто читает произведение и оставляет отзывы.

Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.