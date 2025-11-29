Рейтинг@Mail.ru
Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 29.11.2025 (обновлено: 14:33 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/simonjan-2058605694.html
Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК
Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК - РИА Новости, 29.11.2025
Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК
Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стал... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T14:21:00+03:00
2025-11-29T14:33:00+03:00
москва
маргарита симоньян
московский дом книги
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034130767_0:25:3039:1734_1920x0_80_0_0_9a22d70836fa743b0788d4d0772f30c7.jpg
https://ria.ru/20250810/simonjan-2034414885.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034130767_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53af2f20020896a60716a55a42e0b56f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, маргарита симоньян, московский дом книги, общество
Москва, Маргарита Симоньян, Московский Дом книги, Общество
Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК

Симоньян рассказала, что ее новый роман стал книгой месяца в МДК

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКнига Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра"
Книга Маргариты Симоньян В начале было Слово — в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Книга Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стал книгой месяца в МДК.
«

"Мой роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра" — книга месяца в "Московском доме книги", — написала она в Telegram-канале.

Она также поблагодарила всех, кто читает произведение и оставляет отзывы.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.
Главред "России сегодня" и телеканала RT уточнила, что все гонорары от продаж ее книг идут на помощь людям.
Маргарита Симоньян о трудностях в процессе написания новой книги В начале было Слово — в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Симоньян рассказала о трудностях при написании книги
10 августа, 10:58
 
МоскваМаргарита СимоньянМосковский Дом книгиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала